GTWC | Rossi: "Siamo in forma, il podio è l'obiettivo"

La 24h di Spa-Francorchamps è sicuramente la tappa più attesa della stagione 2023 di Endurance Cup del GT World Challenge Europe e Valentino Rossi lo dice sempre quando viene interpellato.

L'alfiere del Team WRT ricomincia l'avventura a bordo della BMW M4 GT3 #46 nella serie di SRO Motorsports Group, dopo che un paio di settimane fa ha ottenuto il suo primo successo in GT3 a Le Mans in occasione della gara 'Road To Le Mans'.

Questo è per molti aspetti un impegno più ostico per il 'Dottore', sia come durata che come livello di competizione che affronterà assieme ai compagni Maxime Martin ed Augusto Farfus, coi quali è reduce dalla Top10 centrata in rimonta al Paul Ricard.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin Photo by: BMW Motorsport

"Arriviamo a Spa, la gara più importante dell'anno e la più grande delle gare GT3, con più di 70 auto, sulla pista migliore del mondo per le auto. Sarà la mia seconda volta qui, l'anno scorso mi sono divertito molto ed è fantastico tornarci", ha detto Rossi, acclamatissimo nella parata effettuata per le strade che portano dal circuito delle Ardenne fino al centro di Spa, dove è salito sul palco allestito nella piazza principale.

"Il livello è altissimo, con i migliori piloti e auto del mondo. Preferivo la data più vecchia, ma non cambia molto. Siamo in buona forma, siamo stati piuttosto veloci nei test e abbiamo una formazione forte. Siamo pronti a dare il massimo".

"Il successo di Le Mans è stato bellissimo, ci ha dato la possibilità di preparare la 24h del prossimo anno e capire com'è la pista, ma qui è tutto diverso e ne siamo consapevoli. Il podio qui a Spa? Ci proveremo, senz'altro è l'obiettivo".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin Photo by: BMW Motorsport

Dopo di lui il microfono è passato a Farfus: "Spa è una gara molto speciale per me, l'ho già condotta due volte nei momenti finali, poi ho avuto un guasto al motore una volta e una foratura nell'altra... Quindi voglio rifarmi, è sicuramente nella mia lista di cose da fare, e speriamo di essere competitivi e di fare un bello spettacolo insieme a Maxime e Vale, dato che la squadra viene da alcune uscite ottime".

Martin vuole brillare davanti al proprio pubblico: "Non vedo l'ora di disputare la mia gara di casa con BMW, sono curioso di vedere come sarà il meteo; potrebbe essere molto variabile ancora una volta. Con Augusto e Vale, ho due piloti fantastici al mio fianco e voglio provare a vincere con loro, cosa che ho ottenuto con BMW nel 2016".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin Photo by: BMW Motorsport

Il Team Principal di WRT, Vincent Vosse, chiosa: "Spa arriva prima quest'anno e subito dopo Le Mans, ma è sempre un grande piacere e una grande responsabilità partecipare a questa gara che significa molto per noi. Avremo in pista quattro vetture, due nella classe PRO e una ciascuna nelle classi Gold e Bronze, tutte alla ricerca del massimo risultato".

"L'obiettivo è quello di lottare in prima linea, che è anche quello che ci si aspetta da noi. Sono otto anni che non vinciamo, siamo stati più volte vicini alla terza vittoria ma alla fine ci è mancato quel piccolo particolare che fa la differenza. Speriamo di essere più fortunati questa volta".

"Dopo 13 partecipazioni, questa sarà la prima difendendo i colori BMW. Mi sento molto orgoglioso di rappresentare il costruttore che è di gran lunga quello che ha ottenuto più vittorie a Spa".