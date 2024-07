GTWC | Rossi: "Nürburgring pista più dura, Spa è Assen delle GT3"

Si prospetta una domenica molto interessante in quel del Nürburgring, dove Valentino Rossi, Maxime Martin e Raffaele Marciello saranno chiamati ad un bell'impegno per la gara di 3h valida come terzo evento di Endurance Cup 2024 del GT World Challenge Europe.

Fino ad ora l'equipaggio della BMW #46 del Team WRT ha lavorato tantissimo provando diverse soluzioni per far funzionare al meglio la M4 GT3 su un tracciato che tra i test del venerdì e le due sessioni di prova del sabato si è presentato in tutte le condizioni possibili.

Asciutto, umido, bagnato, sporco e traffico sono state le sfide che il trio ha affrontato in questi due giorni e nella conferenza stampa organizzata da SRO Motorsports Group sabato pomeriggio - alla quale ha partecipato anche Motorsport.com - sono emersi alcuni spunti molto interessanti da parte dei tre ragazzi portacolori della Casa bavarese e della squadra belga.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Maxime Martin, Raffaele Marciello, Valentino Rossi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

"Il Nürburgring è sempre difficile, specialmente con il meteo dato che in Italia fa molto caldo in questo periodo. Nelle prove abbiamo faticato perché le condizioni cambiavano continuamente", ha esordito Rossi.

"Per fortuna abbiamo potuto girare venerdì che era più asciutto, anche se in realtà l'asfalto era molto sporco e c'era poca aderenza. Sono convinto che potrà migliorare e fare tanti km sul bagnato e sull'umido ci aiuterà".

"Per domenica il meteo potrebbe migliorare, cosa che ci auguriamo in modo da capire meglio le situazioni in vista della gara. L'anno scorso non siamo stati competitivi e abbiamo sofferto molto, quindi vedremo se potremo lottare per posizioni migliori. Dobbiamo aspettare le Qualifiche".

"Avevo già corso al Nürburgring nel 2012, che è parecchio tempo fa; lì capii bene cosa significa correre con il Balance of Performance, perché avevo già preso parte alla tappa di Monza con 'Uccio' e sull'asciutto volavamo, mentre in gara venne a piovere facemmo degli errori, per cui decidemmo di provare con un'altra gara".

"Una volta arrivati qui non riuscimmo ad essere altrettanto veloci, il che mi stupì perché in MotoGP se sei rapido su un tracciato, solitamente lo puoi essere anche su un altro senza problemi. E mi dissero che era tutto dovuto al BoP... una cosa molto interessante, per me che non conoscevo nulla dell'argomento!"

"Fu una bellissima esperienza, ma ora è tutto diverso. Il livello di auto e team è cresciuto, ma soprattutto quello dei piloti. Da quel momento comunque iniziai a pensare che le auto potevano essere la possibilità per una seconda carriera dopo le moto".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Maxime Martin, Raffaele Marciello, Valentino Rossi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Martin ha aggiunto: "Abbiamo avuto una sessione per metà asciutta nei test, quindi diventa tutto una scommessa e non è facile prevedere come potrà andare, ma dall'altro lato non è la prima volta che veniamo al Nürburgring, quindi possiamo contare sui dati dell'anno scorso in modo da ottimizzare il pacchetto in vista della gara".

Marciello ha poi risposto alla domanda di Motorsport.com sull'importanza delle Qualifiche di domenica mattina, visto il meteo e il traffico dei tanti iscritti.

"Penso che le Qualifiche siano sempre importanti, sappiamo che troveremo traffico e su questa pista bisogna anche controllare il degrado delle gomme. C'è comunque modo di risalire se si parte un po' più indietro, ma l'obiettivo è sempre essere davanti al via".

Motorsport.com ha chiesto anche a Valentino quale sia, dopo due anni e mezzo di corse in GT3, la sua pista preferita e quella che invece ha trovato più difficile.

"In MotoGP la mia preferita era Assen ed è sempre bello poter affrontarne di nuove, come a San Paolo in Brasile con il WEC un paio di settimane fa. In questo genere di gare è sempre molto interessante vedere che non è solamente la velocità a fare la differenza, ma la gestione di tantissime cose come il passo gara, le gomme e le strategie".

"Misano ovviamente mi piace, anche perché è vicina a casa, Bathurst credo sia la migliore. A Valencia siamo stati competitivi lo scorso anno, così come a Brands Hatch, mentre il Nürburgring è forse la più difficile. Se devo fare un paragone, direi che Spa-Francorchamps è la Assen delle auto".

"In Belgio il bello è che puoi fare veramente tanti km, sia nel weekend di gara che con i test. E' veramente una grande pista".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Raffaele Marciello, Valentino Rossi, Maxime Martin Foto di: BMW Motorsport

Riguardo i prossimi impegni, il 'Dottore' per il momento ha escluso una presenza alle gare di Indianapolis (Intercontinental GT Challenge) e Gulf 12h di Abu Dhabi a fine anno, mentre il trio attende di provare la nuova M4 GT3 EVO.

"Al momento direi che queste gare non saranno nel mio programma, anche se ne dovrò parlare con Vincent Vosse perché ho tanti impegni a settembre tra WEC, GTWC e MotoGP, quindi diciamo che con 16 eventi mi sono già giocato tutti i... bonus!"

"Non ho ancora provato la nuova vettura, spero di poterlo fare una volta terminata la stagione 2024, ma non è escluso che l'avremo direttamente a Bathurst per la 12h del 2025. Lì ci sarò, spero di essere in equipaggio con Maxime e 'Lello', vedremo".