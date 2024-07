GTWC | Rossi: "Mai avuto il passo, così era difficile rimontare"

Decisamente non è stato un fine settimana facile per Valentino Rossi, quello appena andato in scena al Nürburgring come terzo evento stagionale di Endurance Cup del GT World Challenge Europe.

Arrivato molto motivato sui Monti Eifel, il 'Dottore' e i suoi colleghi di equipaggio Raffaele Marciello e Maxime Martin avevano fin da subito fatto presente che il tracciato non era dei migliori per la loro BMW #46, e infatti le difficoltà si sono viste fin dalle prove di venerdì e sabato, disputate in condizioni miste e senza che il Team WRT riuscisse mai a trovare la cosidettà quadra della situazione.

In Qualifica è poi successo l'imprevisto che ha rovinato ancor di più i piani, ossia la collisione avvenuta in pit-lane tra Rossi e la Ferrari #51 alla quale era stato dato il via quando la M4 gialloblu già era sulla corsia di accelerazione.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Maxime Martin, Raffaele Marciello, Valentino Rossi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Il contatto non solo ha danneggiato la gomma anteriore destra della BMW, ma ha anche costretto il pilota di Tavullia a districarsi nel traffico per cercare di realizzare il miglior crono possibile con un solo tentativo e pneumatici non scaldati a dovere come poteva avvenire con un paio di tornate percorse.

Questo ha portato il terzetto ad avere una media da 24° posto, dal quale proprio Rossi è scattato cercando di recuperare il più possibile già in partenza; ma l'imbuto nella discesa della prima curva ha creato il solito caos e una collisione con la McLaren di Miguel Ramos lo ha visto perdere ulteriormente terreno.

Dopo i turni di Martin nello stint centrale e Marciello in quello finale, i ragazzi della squadra belga hanno concluso con un 18° posto che non può certamente soddifarli in quello che era il giro di boa della stagione 2024 nella serie di SRO.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Maxime Martin, Raffaele Marciello, Valentino Rossi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

"È stato un fine settimana difficile, in cui abbiamo faticato molto a trovare il passo; abbiamo provato molte cose a livello di impostazioni, ma il problema è sempre rimasto", ammette Rossi.

"Abbiamo perso alcune occasioni per entrare nella Top10. Alla prima curva e alla partenza ho avuto un contatto con un'altra vettura e abbiamo perso molto tempo. Abbiamo dovuto recuperare, ma in ogni caso, da dietro davvero molto difficile, ancor di più se non hai un buon ritmo".

Martin aggiunge: "È stato un weekend difficile. Sapevamo che il Nürburgring non era una pista adatta alla BMW M4. Alla fine, alcuni tracciati sono buoni, altri no. Tutto ciò che possiamo fare è analizzare le cose e migliorare per la prossima volta!"

Amaro anche il commento del Team Principal, Vincent Vosse: "Un weekend frustrante per noi. Con la #46 avevamo già perso molto tempo a causa di un incidente al primo giro, ma nel complesso, non avevamo il ritmo per sfidare i nostri avversari per le prime posizioni. Dobbiamo analizzare il tutto e reagire a Monza!"