GTWC | Rossi: "L'errore dispiace, il potenziale era altissimo"

C'è grande amarezza e rammarico in casa Team WRT per una 3h di Monza che ha aperto la stagione 2023 del GT World Challenge Europe con tanti rimpianti e colpi di scena, in particolar modo per ciò che è accaduto a Valentino Rossi.

Davanti al suo folto e rumoroso pubblico, il 'Dottore' nel fine settimana è tornato al volante della sua M4 #46 condivisa con Augusto Farfus e Maxime Martin, dopo le uscite a Dubai e Bathurst.

Accontentati i fan che fin dal primo mattino si assiepavano fuori dai box e hospitality della squadra belga bloccando letteralmente il corridoio di passaggio a tutti gli addetti ai lavori (forse per le prossime tappe sarà bene studiare una sistemazione che non obblighi meccanici, piloti di altre squadre e stampa a sgomitare o perdere tempo in mezzo alla calca, dato che le semplici transenne non hanno contenuto la massa a dovere) uscendo per foto e autografi di tanto in tanto, il pilota di Tavullia in pista ha cercato di fare del suo meglio.

Valentino Rossi, Team WRT Photo by: Francesco Corghi

Purtroppo un suo errore alla Parabolica già nelle Pre-Qualifiche ha fatto perdere tempo prezioso alla squadra per sistemare al meglio la BMW giallo-blu, mentre un bel colpo di fortuna è arrivato in Qualifica, quando un black-out elettrico ha costretto gli organizzatori a cancellare la Q3 e tener conto solo dei tempi di Q1 e Q2, nei quali Martin e Farfus avevano avuto la media da 2° posto.

Da lì è cominciata la gara per l'equipaggio capitanato stavolta proprio da Valentino, che alla prima variante ha effettuato una bella staccatona insidiando il leader Philipp Eng e tenendosi stretta la piazza d'onore, persa successivamente dopo una ripartenza dalla Safety Car per mano di un arrembante Maro Engel.

Rossi ha seguito da vicinissimo la Mercedes #777 del tedesco, senza mai mollare e arrivando anche al giro 17 a realizzare il record assoluto in gara in quel momento, in 1'47"742 e con un grande passo che gli consentiva di difendersi pure dagli attacchi del suo compagno Sheldon Van Der Linde.

Poco dopo, però, ecco un nuovo errore, con la BMW #46 lunga in prima curva a saltare sui rallentatori posti all'interno, procedendo lentamente mentre Rossi armeggiava per reinserire le marce, dato che era entrato in funzione l'antistallo.

"È stato un buon weekend perché eravamo già forti sabato e soprattutto in gara, abbiamo fatto una buona qualifica e iniziato la 3h dal secondo posto. Il mio stint è stato molto buono perché era molto veloce e sono rimasto con i primi. Poi purtroppo ho commesso un piccolo errore e sono andato lungo nella prima chicane, la macchina è rimasta in folle e ho dovuto rimettere la prima marcia, così abbiamo perso 15 secondi", racconta Valentino, sceso addirittura al 15° posto.

#46 Team WRT BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Maxime Martin, Augusto Farfus Photo by: SRO

Qualche tornata più avanti ha ceduto il volante a Farfus, che sfortunatamente è incappato nella foratura della posteriore sinistra che ha rovinato anche il diffusore, dunque gara terminata anzitempo con una marea di rimpianti.

"Eravamo ancora in corsa con Augusto, ma purtroppo si è verificata una foratura con danni ed è stato un vero peccato ritirarci perché il potenziale era molto alto e potevamo ottenere un ottimo risultato".

"Dispiace perché eravamo forti, la macchina era competitiva e ho guidato bene, quindi mi sono divertito. Il risultato è molto negativo, ma per il resto è stato un buon inizio di stagione".

Valentino Rossi, Team WRT Photo by: Francesco Corghi

Anche il team principal di WRT, Vincent Vosse, ha voluto sottolineare la competitività di Rossi: "Sono rimasto impressionato dal ritmo di Vale nel suo stint. Potrebbe essere una sorpresa per alcuni, ma non per noi. Nel complesso, ci sono state molte cose positive, il risultato è deludente e a me dispiace, ma non posso dire che sia stato un brutto weekend. Ora testa bassa e avanti con il prossimo!".

Andreas Roos, Responsabile di BMW M Motorsport, ha aggiunto: "È stato un peccato per il Team WRT, che era in lizza per la vittoria con entrambe le vetture, ma purtroppo ha avuto sfortuna. Devo anche dire che Valentino ha fatto un ottimo lavoro. Ha difeso con forza il secondo posto e ha guidato molto bene. È un peccato che la macchina si sia dovuta ritirare".