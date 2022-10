GTWC | Rossi chiude in scia ai PRO, oggi prova la BMW M4 con WRT

Ferrari: arrivano altri due titoli (su quattro) tra IMSA e GTWC

In IMSA successo di un soffio per la 488 di Risi con Serra-Rigon in GTD PRO, peccato per Cetilar e AF in GTD. Nel GTWC la delusione patita da Fuoco ed Iron Lynx è mitigata dal grande successo di Bertolini-Machiels-Costantini in PRO-AM.