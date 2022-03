GTWC | Rossi: "C'è ancora da migliorare, ma ho buone sensazioni"

Carica lettore audio

La due giorni di test collettivi organizzata da SRO Motorsports per i partecipanti alla stagione 2022 del GT World Challenge Europe è stata anche la prima volta in pista coi rivali per Valentino Rossi.

Fresco di nascita della piccola Giulietta e di successi conseguiti dai suoi ragazzi di VR46 nel fine settimana d'apertura del Motomondiale a Lusail, il 'Dottore' si è presentato tirato a lucido al Paul Ricard.

Assieme ai colleghi del Team WRT, Frédéric Vervisch e Nico Muller, ha preso in mano il volante della sua Audi R8 LMS Evo II #46 - della quale ha presentato la livrea lunedì pomeriggio - mettendo insieme 73 tornate e raccogliendo informazioni utilissime per affinare il lavoro in vista dell'esordio ad Imola fra meno di un mese.

Per quanto riguarda i tempi, il ragazzo di Tavullia ha ottenuto la miglior tornata in 1'54"735 al mattino, fermandosi a quasi 0"8 dal crono di Vervisch, mentre il riferimento assoluto nell'arco di queste prove è stato della Mercedes #777 di HRT in 1'52"533.

Al di là delle prestazioni, che nei test pre-campionato hanno sempre un valore relativo considerando che ognuno svolge il proprio lavoro, per Rossi e compagni i riscontri sono stati positivi.

#46 WRT Audi R8 LMS GT3 Photo by: SRO

“E' stata una buona giornata di test, la prima nella quale abbiamo potuto confrontarci coi tempi dei rivali in pista, quindi avevamo dei riferimenti", ha dichiarato il marchigiano, che è tornato a Le Castellet dopo tantissimo tempo.

“Non era una pista nuova per me, anche se erano ormai 20 anni che non ci correvo. Ho dovuto impiegare un po' di tempo per adattarmici, ma alla fine è andata bene".

"Abbiamo lavorato moltissimo sulla macchina e gli assetti, ovviamente ci sono aree sulle quali dobbiamo darci da fare e migliorare, ma le sensazioni sono buone".