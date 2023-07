GTWC | Rossi: "A Spa tante incognite, facciamoci trovare pronti"

Giornata di quasi riposo per Valentino Rossi a Spa-Francorchamps, dove i protagonisti di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge si sono giocati la Superpole per la 24h di sabato-domenica nella sessione del venerdì pomeriggio.

Il 'Dottore' però non ha girato perché rimasto escluso dai Top20 delle Qualifiche bagnate del giovedì notte, accontentandosi di partire dal 21° posto con la BMW #46 del Team WRT. Oggi è quindi rimasto fermo, a parte per il Warm-Up serale in preparazione dell'appuntamento di domani.

Assieme ai compagni di squadra Augusto Farfus e Maxime Martin, Rossi è convinto che si possa riportare la M4 GT3 giallo-blu nelle posizioni di testa, anche perché davanti ci sono molti equipaggi di altre categorie che probabilmente arretreranno nel corso di una gara che si preannuncia molto combattuta e soprattutto imprevedibile.

Valentino è salito in sala stampa per fare il punto della situazione, parlando coi giornalisti presenti - tra cui Motorsport.com - di come vede l'evento delle Ardenne per il suo team, mostrandosi piuttosto fiducioso.

#46 Team WRT BMW M4 GT3: Valentino Rossi Photo by: Eric Le Galliot

"La 24h di Spa è la gara più importante dell'anno, per me è la seconda volta qui ed è speciale per diversi aspetti. In primis perché è una 24h, quindi molto particolare, poi su una pista fantastica, che reputo un po' come Assen per le moto. Credo sia la migliore per le auto. Inoltre con 70 GT3 guidate dai migliori piloti e con diversi Costruttori presenti in veste ufficiale è veramente stupendo", spiega il pilota di Tavullia, che ha già avuto modo di condurre la sua BMW nei test collettivi di alcune settimane fa.

"Abbiamo svolto dei test il mese scorso e siamo stati veloci con un buon passo, ovviamente anche i miei compagni di squadra sono forti qui. Purtroppo, però, in questo fine settimana abbiamo trovato condizioni diverse e siamo andati peggio, fra l'altro le previsioni meteo non sembrano fantastiche".

Il meteo vi ha giocato un brutto tiro ieri sera con il diluvio...

"Le Qualifiche sono state davvero assurde, c'era tantissima acqua in pista ed essendo di notte in alcuni punti si faceva fatica a vedere il circuito, specialmente nei rettilinei; per me era la prima volta ed è stata durissima".

Speravi di essere tra i 20 della Superpole?

"Sì, era l'obiettivo, ma purtroppo abbiamo terminato al 21° posto per 37 millesimi; un vero peccato perché se oggi avessimo potuto partecipare alla sessione sono sicuro che con Maxime al volante avremmo potuto partire più avanti in gara".

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin Photo by: AG Photo

Dove speri di arrivare, partendo così indietro?

"La gara è lunga e pensiamo che ci potranno essere diverse Safety Car, per cui anche se partiamo indietro è tutto aperto per poter ottenere un buon risultato. Ovviamente dipenderà molto dal passo, ammetto che il feeling con la vettura nelle prove non era fantastico, ma c'è il margine per migliorare e capire quali modifiche apportare. Puntiamo a rientrare in Top10 nell'arco delle 24 ore".

Non hai avuto modo di fare molte gare sul bagnato, come pensi di trovarti qui, dato che l'anno scorso è stata una gara completamente asciutta?

"Sì, diciamo che avere una 24h di Spa senza pioggia è sempre piuttosto raro e difficile. L'anno scorso non eravamo andati male, purtroppo nella notte ho commesso un errore e poi abbiamo avuto un altro incidente, però siamo riusciti a terminare la gara. In queste corse bisogna essere veloci, ma anche non commettere errori e restare calmi visto che con 70 auto sei in mezzo ad una giungla, difficile da gestire. Sul bagnato non mi sono trovato male e l'auto rispondeva bene, ma onestamente le condizioni delle Qualifiche erano ostiche, anche perché non si vedeva nulla. La pioggia di notte potrà essere difficile per tutti, ma vedremo. Dovrebbe piovere nella prima parte, poi migliorare. Cercheremo di farci trovare pronti in tutte le condizioni".

#46 Team WRT BMW M4 GT3: Augusto Farfus, Maxime Martin, Valentino Rossi Photo by: Eric Le Galliot

Farfus e Martin sono molto esperti, pensi di essere riuscito ad arrivare al loro livello?

"Onestamente no, sono ancora un po' più veloci di me. Non sono lontanissimo da loro e sono felice delle mie prestazioni, anche se molto dipende dalle condizioni e dalle piste. A volte sono più vicino, altre sono più lontano, per cui devo continuare ad imparare".

Cosa fa la differenza?

"Quando corri con queste auto le condizioni cambiano parecchio dall'inizio dello stint alla fine, fra consumo di gomme e carburante. Ci sono tanti piloti esperti che sanno come gestire tutte queste situazioni, per cui devo ancora crescere e migliorare apprendendo da loro. Sono nel posto giusto, posso capire tanto analizzando i dati e i video, che sono molto importanti. Ma non dimentichiamo che il livello dei piloti è altissimo".

Farai un doppio stint?

"Il piano è quello, anche per consentire ai miei compagni di squadra di riposare un po' di più. E' sicuramente una cosa impegnativa, specialmente nell'ultima mezz'ora, ma mi piace molto fare i long run e trovare il passo".