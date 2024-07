GTWC | Rosi-Hartshorne KO, niente Nürburgring per Ferrari-Kessel

La Kessel Racing si è trovata costretta a rinunciare alla tappa di Endurance Cup del GT World Challenge Europe che avrà luogo al Nürburgring in questo fine settimana.

Sul tracciato dei Monti Eifel, non ci saranno quindi in azione le Ferrari 296 GT3 della squadra svizzera, che si è trovata decimata al termine della 24h di Spa-Francorchamps disputata il mese scorso.

Il britannico John Hartshorne ha avuto impegni personali a trattenerlo in patria, dunque non potrà condividere il volante della vettura di Maranello #74 con Ben Tuck e Matt Bell in Bronze Cup.

#8 Kessel Racing Ferrari 296 GT3: Nicolò Rosi, Niccolò Schirò, David Fumanelli, Daniele Di Amato Foto di: SRO

Peggio, se così si può dire, va per l'equipaggio della 296 #8 composto da Niccolò Schirò, David Fumanelli e Nicolò Rosi; quest'ultimo è ancora in convalescenza dopo l'incidente di cui era stato sfortunato protagonista domenica mattina a Spa, uscendone con costole rotte e non ancora ripresosi del tutto.

"È ovviamente con grande tristezza che annunciamo di non poter partecipare al prossimo round del GTWC Endurance Cup, ma alla fine la salute e il benessere dei nostri piloti vengono prima di tutto", ha spiegato il Team Principal, Ronnie Kessel.

"Soprattutto Nico sente ancora gli effetti del forte impatto subito a Spa. Non vediamo l'ora di tornare a gareggiare e di tornare con la Endurance Cup per il round di Monza".

#90 Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO: Ezequiel Perez Companc, Alain Valente, Patrick Assenheimer, Karol Basz Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Nel frattempo, da segnalare ci sono anche un paio di altri nomi che vanno a completare gli equipaggi delle Mercedes.

In casa Boutsen VDS sarà Philip Ellis a condurre la AMG #9 di Classe PRO assieme a Thomas Drouet e Maximilian Goetz, mentre il giovane Tom Kalender farà il suo esordio nella serie con Patrick Assenheimer ed Ezequiel Pérez Companc sulla vettura #90 della Madpanda Motorsport.