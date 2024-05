GTWC | Ritardata di una settimana la tappa Endurance di Jeddah

Il GT World Challenge Europe ha scelto di ritardare di una settimana l'ultima tappa stagionale dell'Endurance Cup 2024 che si terrà a Jeddah.

Oltre alla serie di SRO per le GT3, sul Corniche Circuit ci saranno in azione anche i protagonisti della GT4 European Series.

Inizialmente previsto per il 21-23 novembre, l'evento in Medio Oriente è stato posticipato nelle giornate del 28-30 novembre.

La decisione presa dall'organizzazione di Stéphane Ratel è stata assunta per consentire a team e piloti di prepararsi al meglio in vista del gran finale di stagione anche dal punto di vista logistico, prenotando per tempo voli e alberghi senza essere costretti a corse contro il tempo in un periodo nel quale tanti campionati volgono al termine.

Il debutto del GTWC a Jeddah è previsto con una gara da 6 Ore e nei prossimi mesi verranno forniti ulteriori dettagli in merito a tutta la manifestazione.