GTWC | Riparte la sfida di Pirelli: "DHF affidabili e versatili"

Il GTWC Europe 2024 debutta sul Circuito di Le Castellet Paul Ricard per una delle gare più impegnative della stagione, che quest’anno viene anticipata a inizio aprile.

Sulla griglia di partenza si presenteranno ben 55 vetture GT3, appartenenti a nove dei più prestigiosi brand automobilistici, ognuno dei quali schiera almeno una delle 20 pro iscritte all’evento.

Ai brand ormai fissi del GTWC (Audi, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes AMG, Porsche) si sono aggiunti quest’anno Aston Martin con la Vantage AMR GT3 EVO e Ford, con l’attesa Mustang GT3.

A gommare tutte le vetture GT3 e quelle delle categorie di supporto GT2 e GT4 sarà per il dodicesimo anno consecutivo Pirelli, con l’evoluzione 2022 del P Zero DHF, che durante i test pre-season, svoltisi proprio sul circuito di Le Castellet a marzo, e nella 12 Ore di Bathurst dello scorso febbraio ha confermato di essere la soluzione tecnologica più appropriata per queste vetture e di essere una solida base per il BoP messo a punto da SRO.

Pirelli Foto di: SRO

“Nei primi appuntamenti stagionali le DHF hanno mostrato ancora una volta le loro caratteristiche di affidabilità, prestazionalità e versatilità, con grande capacità di adattamento alle condizioni più diverse anche nel corso di una stessa gara", ha dichiarato Matteo Braga, Responsabile delle attività in circuito di Pirelli.

"Come sempre ogni appuntamento, a partire da questo del Paul Ricard, sarà per noi occasione per raccogliere dati e spunti per gli sviluppi futuri delle nostre soluzioni tecnologiche. In questo fine settimana, mi aspetto una sfida molto serrata e spettacolare".

"Ci sono numerose macchine che possono aspirare alla vittoria e moltissimi piloti top level che si daranno battaglia, a conferma della crescente qualità di questo campionato, che di anno in anno diventa sempre più attraente e competitivo”.

Pirelli Foto di: SRO

P ZERO DHF, PRESTAZIONI SOSTENIBILI

Il DHF, completamente riprogettato nel 2022 dagli ingegneri Pirelli per accompagnare l’incessante evoluzione delle vetture GT, presenta caratteristiche di sostenibilità maggiori rispetto alle versioni che l’hanno preceduta.

Già in fase di sviluppo, l’impatto ambientale del DHF è stato ridotto con l'uso estensivo della modellazione virtuale in sostituzione dei prototipi fisici che sono stati ridotti di quasi il 20%.

La gamma P Zero destinata al GTWC e alle categorie di supporto utilizza nuovi tipi di materiali rinnovabili che ne riducono ulteriormente l’impronta ambientale.

Per Pirelli le produzioni per il GTWC, così come per le altre categorie motorsport, sono un banco di prova e allo stesso tempo un’opportunità per l’ottimizzazione dei processi anche in chiave di sostenibilità.

L’Azienda - primo produttore di pneumatici al mondo ad aver ottenuto le tre stelle dell'Environmental Accreditation Programme promosso da FIA per l’impegno a favore della sostenibilità nel motorsport - punta a raggiungere la Carbon Neutrality entro il 2030 con la progressiva sostituzione delle fonti dell’energia elettrica acquistata per tutte le proprie fabbriche, passando da quelle fossili a quelle rinnovabili.