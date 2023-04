GTWC | Regole 2023: nuove categorie e sdoppiaggio in Safety Car

Carica lettore audio

Manca solo una settimana all'inizio della stagione 2023 del GT World Challenge Europe, con Monza che ospiterà una gara di tre ore della Endurance Cup il 21-23 aprile.

L'evento italiano dà il via al tradizionale programma di 10 appuntamenti che, come sempre, include la 24 Ore di Spa (29 giugno-2 luglio). Con griglie record per la classica delle Ardenne e per la Sprint Cup, oltre a una schiera di concorrenti tipicamente forti nell'Endurance, si prospetta una stagione fantastica.

Come sempre, per la nuova stagione sono previste diverse modifiche al regolamento sportivo, la più significativa delle quali è la revisione della struttura delle classi. Con tutte le vetture conformi ai regolamenti GT3, le classi del GTWC Europe si basano sulla categorizzazione dei piloti e le modifiche introdotte per il 2023 garantiranno una maggiore coerenza tra i nomi delle classi e le formazioni dei piloti.

Agli eventi della Endurance Cup saranno presenti cinque categorie: Pro, Gold Cup, Silver Cup, Bronze Cup e Pro-Am. Nella Sprint Cup, tutti e cinque gli appuntamenti vedranno la partecipazione delle classi Pro, Gold Cup e Silver Cup, mentre i concorrenti della Bronze Cup saranno presenti a Misano, Hockenheim e Valencia.

La categoria Pro rimane invariata rispetto alle stagioni precedenti, senza restrizioni sulla formazione dei piloti (anche se un equipaggio Pro è limitato a tre piloti alla 24 Ore di Spa). Vale la pena ricordare che, a differenza delle altre classi, questa non è una Coppa: come tale, gli equipaggi Pro competono solo per il risultato complessivo.

La partenza Photo by: Eric Le Galliot

Poi, la Gold Cup. Anche se il nome è stato utilizzato l'anno scorso, si tratta in effetti di una nuova categoria. Lo schieramento massimo nell'Endurance è Gold-Gold-Silver e Gold-Gold-Gold-SIlver per la 24 Ore di Spa. Nella Sprint, gli equipaggi devono essere composti da un Gold e un Silver.

La classe è stata creata in risposta al numero di piloti Silver recentemente passati a Gold. Con equipaggi composti principalmente da aspiranti professionisti, possiamo aspettarci che i migliori interpreti corrano verso le prime posizioni dell'ordine generale e forse anche che sfidino un podio assoluto.

La Silver Cup rimane invariata per il 2023. Che si tratti di Sprint o Endurance, la formazione dei piloti deve essere composta interamente da piloti di categoria Silver. In base al probabile livello di prestazioni, possiamo aspettarci che i principali piloti Silver si collochino a metà classifica generale.

La Bronze Cup sarà la classe più importante della Endurance Cup di questa stagione e di Spa. Sebbene il nome sia stato usato in precedenza per gli equipaggi interamente in bronzo, questa è di fatto la categoria Gold Cup dello scorso anno. Nell'Endurance sarà accettata una formazione massima di Platinum-Silver-Bronze, mentre a Spa si potrà aggiungere un Silver. Nella Sprint, la formazione massima è Platinum-Bronze.

Oltre alla nutrita schiera di Endurance, ci saranno altri 10 equipaggi nella Sprint Cup, la cui stagione si svolgerà su tre gare. Quest'anno le speranze della Bronze Cup saranno ulteriormente incentivate: la vettura più performante otterrà un invito automatico alla 24 Ore di Le Mans del 2024.

Anche la Pro-Am rimane invariata rispetto al 2022, anche se la classe correrà solo negli eventi Endurance. Come l'anno scorso, lo schieramento massimo è Platinum-Bronze-Bronze, mentre un ulteriore Platinum può essere aggiunto alla 24 Ore di Spa.

Naturalmente, le modifiche alla struttura delle classi non influenzeranno le gare. Tuttavia, saranno certamente rilevanti per i fan che guardano il circuito o da casa. La struttura più logica dei nomi dovrebbe renderli più facili da capire e aiutare gli spettatori a godersi le storie uniche che ogni classe produce.

La partenza dietro alla safety car Photo by: Marc Fleury

Ulteriori modifiche per il 2023

Una nuova procedura di 'wave-by' per l'Endurance Cup avrà probabilmente un ruolo importante in questa stagione. Durante un periodo di safety car, le auto che precedono il leader della propria classe saranno autorizzate a sorpassare e a raggiungere il fondo dello schieramento, restituendo loro un giro.

La regola sarà applicata solo nell'Endurance e entrerà in vigore dopo il termine del periodo di Full-Course Yellow. Questo potrebbe essere particolarmente importante durante la 24 Ore di Spa, dove la perdita di un giro può effettivamente eliminare un potenziale vincitore assoluto.

È stato inoltre modificato il tempo massimo di guida nella gara regina. Il limite massimo è stato abbassato a 11 ore, rispetto alle 14 delle edizioni precedenti, per allineare Spa agli altri appuntamenti dell'Intercontinental GT Challenge. È stato inoltre istituito un tempo minimo di guida di due ore quando il regolamento non prevede un limite massimo.

Le procedure di bandiera rossa saranno armonizzate in tutti gli eventi GTWC. Ciò significa che, alla 24 Ore di Spa, le vetture non rientreranno più ai box in caso di bandiera rossa. Infine, i team che gestiscono auto con licenze diverse possono ora essere considerati come un'unica entità in termini di gestione dei box, consentendo loro di condividere gli impianti di rifornimento.