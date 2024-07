GTWC | Porsche in Pole al Nürburgring, incidente Rossi-Ferrari

E' la Porsche #96 di Rutronik Racing ad agguantare la Pole Position al Nürburgring per il terzo fine settimana di Endurance Cup 2024 del GT World Challenge.

Nelle tre manche di Qualifica per definire la griglia di partenza della 3h che avrà luogo nel pomeriggio, il crono medio ottenuto dal trio Andlauer/Müller/Niederhauser è stato di 1'53"927, abbastanza per battere di 0"088 la 911 #22 di Schumacher CLRT nelle mani di Güven/Heinrich/Boccolacci.

La sessione è risultata molto tirata, soprattutto per il fatto che la pista è andata a migliorare un bel po' strada facendo, specialmente tra Q1 e Q2, essendo per la prima volta nel fine settimana asciutta e con un pallido sole ad illuminarla tra la foschia.

La seconda fila viene aperta dalla Lamborghini #163 di GRT che Perera/Mapelli/Pepper hanno messo terza a +0"148, tenendosi dietro le Mercedes Mann-Filter #48 e GetSpeed #2.

#51 AF Corse - Francorchamps Motors, Ferrari 296 GT3: Alessio Rovera, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

In casa Ferrari arriva un buon sesto piazzamento per la 296 #71 di AF Corse-Francorchamps Motors di Abril/Vidales/Neubauer, mentre continua il periodo nero della #51, che dopo la rocambolesca sconfitta alla 24h di Spa incappa in un altro incredibile incidente in pit-lane.

Nell'ultimo turno riservato ad Alessandro Pier Guidi, il piemontese è venuto a contatto con la BMW #46 di Valentino Rossi, alla quale il Team WRT (posizionato nel box precedente e a fianco) aveva appena dato il via imboccando la corsia di accelerazione; la M4 è partita forte e si è vista sbucare davanti la 296 prendendola e mandandola a sua volta contro la Aston Martin che scattava dal box a fianco, con grandissimo spavento per tutti i meccanici presenti in quella zona.

Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma la Ferrari ne è uscita malconcia e non ha potuto girare, il che la relega al 48° posto in griglia e costretta ad una disperata rimonta, mentre la direzione gara l'ha messa sotto investigazione per l'episodio.

#51 AF Corse - Francorchamps Motors, Ferrari 296 GT3: Alessio Rovera, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Tornando alla classifica dei tempi, la Aston Martin #7 di Comtoyou Racing dei vincitori di Spa, Drudi/Thiim/Sorensen, concludono con il settimo crono, seguiti dalla BMW #998 di Rowe Racing e dalla Mercedes #9 della Boutsen VDS, mentre Bortolotti/Caldarelli/Cairoli completano la Top10 al volante della Lamborghini #63 di Iron Lynx, tenendosi dietro l'Audi #99 di Tresor Attempto e le BMW di WRT #31 e Rowe #98, quest'ultima anche in testacoda all'inizio della Q3.

Per quanto riguarda la #46, il contatto in pit-lane (nel quale si è danneggiata l'anteriore destra) ha ritardato l'ingresso in pista a Rossi impedendogli di migliorare il suo tempo avendo un solo tentativo a disposizione e quindi la media con quelli di Marciello/Martin è stata da 24° posto in griglia.

In Classe Gold Cup arriva la Pole Position con 15° posto assoluto per l'Audi #25 della Saintéloc, sconfiggendo le Mercedes di AlManar-GetSpeed #777 e HRT #77, e le Audi di Tresor #88 e CSA #111, una decina di posizioni indietro nell'ordine generale.

In Silver Cup svetta ampiamente la Mercedes #10 di Boutsen VDS sulle Aston Martin #12 e #21 della Comtoyou Racing, con la Porsche #55 di Dinamic GT e la Lamborghini #19 di GRT in Top5.

Rutronik si prende il primato anche in Bronze Cup con la Porsche #97 che si issa in testa regolando la McLaren #188 di Garage 59 e la Lamborghini #78 di Barwell Motorsport.

La partenza della 3h è fissata alle 15;00.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Maxime Martin, Raffaele Marciello, Valentino Rossi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo