GTWC | Pirelli alla scoperta di una Spa riasfaltata per la 24h

Pirelli sarà alla centesima edizione della 24h di Spa come fornitore unico di pneumatici. La gara di durata che si correrà sabato 29 e domenica 30 giugno sul circuito di Spa-Francorchamps, considerato da tutti l’università del motorsport, è uno dei più grandi eventi al mondo con un singolo fornitore di gomme e richiede a Pirelli uno sforzo organizzativo e di personale senza eguali.

L’azienda italiana non equipaggerà infatti solo le 66 vetture iscritte alla tappa belga del GT World Challenge Europe e International GT Challenge ma anche tutte le auto dei tre campionati di supporto GT2 European Series Powered by Pirelli, GT4 European Series e McLaren Trophy Europe nonché alcuni dei modelli storici che parteciperanno alle due serie revival, Endurance Racing Legend e Heritage Touring Cup.

Il numero straordinario di vetture gestite il prossimo fine settimana non ha paragoni in nessun altro appuntamento dei campionati auto con cui l’azienda dalla P lunga collabora e richiede la presenza di oltre 150 persone di Pirelli, provenienti da sedi in tre diversi continenti, appartenenti a differenti funzioni aziendali, dalle aree più tecniche fino alle divisioni marketing e commerciale.

Una squadra rodata, affiancata anche da personale in formazione, che da dieci edizioni è un fondamentale ingranaggio della macchina della 24 Ore di Spa targata SRO.

Tutte le GT3 iscritte alla CrowdStrike 24 Hours of Spa, di nove case auto differenti (divise in cinque classi in base all’esperienza degli equipaggi), montano pneumatici P Zero DHF e Cinturato WHA, rispettivamente per pista asciutta e bagnata.

La famiglia più numerosa è composta da 14 Mercedes-AMG, seguita da 12 Porsche 911. Il titolo 2023 verrà difeso da 7 BMW M4. Completano la griglia le Aston Martin Vantage AMR, Ford Mustang, Ferrari 296, Lamborghini Huracan, McLaren 720S e Audi R8 LMS.

Pirelli Cinturato WHB Foto di: Pirelli

Ogni vettura ha a disposizione un massimo 30 set di pneumatici da asciutto per l’intero fine settimana di gara. Durante le sessioni di qualifica, ogni pilota può usare un solo set di gomme (assegnato specificatamente a lui) per sessione. Le vetture che accedono alla Superpole hanno un set aggiuntivo che deve essere restituito al termine della sessione.

Le gomme da bagnato non hanno invece limiti di numero durante il fine settimana. Ogni squadra è libera di scegliere in autonomia quando montarle in gara, se la pista viene dichiarata bagnata. L’utilizzo dei sistemi per pre-riscaldare le gomme è ammesso.

Centro nevralgico della 24h di Spa è l'area riservata ai pneumatici Pirelli, al centro del paddock. Sulle dodici linee di montaggio, i pneumatici vengono monitorati in tempo reale in ogni fase del processo di lavorazione. Partendo dalle richieste inserite dai team attraverso dei totem touch screen, un sistema informatico proprietario smista le gomme sulle differenti linee in base alla disponibilità e al carico di lavoro di ciascuna.

Attraverso gli schermi nei box, le squadre possono seguire le diverse fasi di montaggio e sapere quando i set sono pronti per il ritiro. Il tracciamento consente ai meccanici di proseguire, nel frattempo, le operazioni nel garage e di ridurre così i tempi di attesa, ottimizzando le risorse delle squadre.

Azione in pista Foto di: AG Photo

“Le gare Endurance si giocano solitamente sull’affidabilità delle vetture e sulla capacità di mantenere la costanza delle prestazioni di tutto il pacchetto vettura-gomme e la 24 Ore di Spa non fa eccezione. Le ultime edizioni ci hanno dimostrato che il podio viene conteso fino alle ultime fasi di gara: l’anno scorso i primi tre posti erano racchiusi in una decina di secondi", ha dichiarato Matteo Braga, Responsabile di Pirelli per le attività in circuito.

"In uno scenario di questo tipo, i pneumatici devono garantire una resa durevole nell’intero stint ma anche ottenere dei picchi prestazionali quando necessari. Una sfida ardua su una pista come Spa-Francorchamps con lunghi rettilinei e curve veloci che applicano considerevoli forze sulle gomme".

"La foresta delle Ardenne in cui il circuito si trova, rende inoltre il meteo molto incerto. Non è insolito avere condizioni di caldo elevato, seguite da piogge intense e cali drastici delle temperature".

"Le squadre devono quindi trovare il modo di compensare tutte le variazioni ambientali per cercare di rimanere nella finestra di prestazione delle gomme, anche nel caso di pista bagnata, in asciugatura oppure con le rigide condizioni della notte. Un compito non facile che però fa la differenza nel corso della gara”.

Pirelli Cinturato WHB Foto di: Pirelli

Quest’anno un’ulteriore incognita è rappresentata dalla riasfaltatura di ampie parti del tracciato. Il manto è stato rifatto in un lungo tratto che inizia con il curvone Blanchimont, supera la chicane Bus Stop e termina alla Source. È stato inoltre asfaltato di nuovo il rettilineo Kemmel, le curve Les Combes, la Rivage e le curve Stavelot.

I piloti troveranno dunque condizioni diverse da quelle a cui si sono abituati negli ultimi tre anni che potrebbero influenzare anche le prestazioni delle vetture, riducendo i tempi sul giro. Diventa quindi fondamentale la raccolta dei dati nelle sessioni di test pianificate in questi giorni.

La bandiera belga che darà il via alla 24h di Spa verrà sventolata sabato alle 16:30 da Jacky Ickx, leggenda delle gare Endurance. Le quattro sessioni di qualifica e le prove libere notturne sono giovedì a partire dalle 20:35.

Venerdì è in programma la Superpole alle 15:45 e il warm up alle 20:10. L’evento è il terzo e penultimo appuntamento dell’International GT Challenge e la quarta tappa del GTWC Europe, serie fornita in esclusiva da Pirelli.