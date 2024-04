GTWC | Paul Ricard, le BMW volano nelle Pre-Qualifiche

Le BMW hanno dominato la scena nelle Pre-Qualifiche del Paul Ricard, dove i protagonisti del GT World Challenge Europe hanno girato per 60' sotto un bel sole cercando di sistemare le ultime cose in vista delle Qualifiche di domani mattina, ma soprattutto della gara del pomeriggio.

In realtà la sessione è stata interrotta a poco meno di 10' dal termine, ancora una volta per l'uscita di scena di una Aston Martin di Comtoyou Racing; a perdere il controllo della Vantage #12 nel primo settore è stato Nicolas Baert, che impattando con il posteriore contro le barriere darà altro lavoro alla squadra belga, visto che in mattinata c'era stato il KO della gemella #21.

Sono tre le M4 GT3 a concludere davanti, con Dan Harper che in avvio di prove ha messo la #998 della Rowe Racing in testa con il tempo di 1'54"003, staccando per 0"089 la #32 del Team WRT e per poco più di un decimo la gemella #98 dei suoi compagni di squadra.

Stavolta la Mercedes si deve accontentare del quarto posto con la AMG #48 del Team Mann-Filter, mentre sale in Top5 la Lamborghini #63 della Iron Lynx con 0"3 di ritardo dal leader, in una classifica leggermente più sgranata rispetto al mattino, ma comunque con 25 auto nella spazio di 1".

Un trio di vetture della Classe Bronze Cup segue la Huracan, cominciando dalla McLaren #188 di Garage 59 che è la più veloce della categoria tenendosi alle spalle l'ottima Ferrari #8 di Kessel Racing - la più veloce tra le 296 in pista - e la BMW #991 della Century Motorsport.

#7 Comtoyou Racing, Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO: Mattia Drudi, Marco Sorensen, Nicki Thiim Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Migliora la posizione rispetto alle Libere la Ferrari #51 di AF Corse-Francorchamps Motors prendendosi la nona piazza, mentre la sua gemella #71 resta attardata al 34° posto.

La Top10 viene completata dalla Lamborghini #163 di GRT, che alle spalle ha le Mercedes #2 di GetSpeed Performance e #777 di AlManar Racing, quest'ultima prima in Classe Gold Cup, dove l'Audi #25 di Saintéloc Racing e la Mercedes #77 di HRT completano il podio virtuale.

Mercedes che svetta anche in Silver Cup grazie alla tripletta comandata dalla #90 di Madpanda Motorsport, che batte per un soffio la #57 di Winward Racing e la #3 di GetSpeed.

Bisogna scendere fino al 15° posto per trovare una Porsche, ossia la #54 di Dinamic GT, con dietro la Aston Martin #7 di Comtoyou Racing. La Ford Mustang #64 della Proton Competition è 24a, infine la BMW #46 del Team WRT condivisa dal trio Rossi/Martin/Marciello termina 37a.

Domenica mattina alle ore 9;45 sono in programma le Qualifiche, come sempre suddivise in tre fasi da cui uscirà il tempo medio dei vari equipaggi a definire la griglia di partenza della gara. Il semaforo verde della 3h francese è fissato alle 15;00.