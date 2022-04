GTWC | Ottimi riscontri per Sbirrazzuoli-Delacour-Balzan ad Imola

Carica lettore audio

Come già annunciato da Motorsport.com i tre piloti hanno esordito nel GT World Challenge serie Endurance con la Ferrari 488 del team DLC One by AF Corse.

Insieme ai PRO Balzan e Sbirrazzuoli, Delacour si è ottimamente comportato, dopo le esperienze in Ferrari Challenge e GT Italiano, presentatosi ad Imola per “imparare”.

Debutto più che positivo, visto il secondo posto del trio in Gold Cup, come spiegano a Motorsport.com.

"Nuova esperienza, nuovo campionato, nuova pista e soprattutto a bordo di una GT3. Sono soddisfatto della mia performance, la partenza con 52 macchine al via è stata impressionante, soprattutto quando ti trovi a metà schieramento", dice Delacour.

"C’erano tante nuove procedure da imparare e che non conoscevo, vista la mia sola esperienza nel Ferrari Challenge. Una di queste è sicuramente il Full Course Yellow, poi il cambio pilota, ci siamo comunque allenati a fare bene per non commettere errori. Penso che la nostra squadra sia competitiva e siamo pronti a dare il 100% per il resto della stagione".

#21 AF Corse, Ferrari 488 GT3: Hugo Delacour, Cédric Sbirrazzuoli, Alessandro Balzan Photo by: AF Corse

Sbirrazzuoli ha aggiunto: "Un risultato del weekend inaspettato. Sinceramente non sapevo cosa aspettarmi, visto che la Gold Cup è una categoria nuova, dopo le qualifiche abbiamo capito di avere un buon passo. C’era la consapevolezza di puntare a podio e di poter fare bene".

"Mi dispiace del sorpasso a quindici minuti dalla fine, potevamo vincere la gara, ma la Porsche ne aveva di più. Direi che il campionato è molto lungo e dobbiamo continuare a migliorarci e soprattutto arrivare pronti alla 24h di SPA, oltre al primo appuntamento della Serie Sprint".

Balzan chiosa: "Direi un weekend più che positivo, al di là delle più rosee aspettative. Abbiamo iniziato con le prove libere al mercoledì, con condizioni variabili, ma siamo sempre andati in crescendo. In qualifica abbiamo avuto delle impressioni più che positive, Hugo è stata una bella sorpresa, siglando un bellissimo tempo e Cédric è stato bravo, io sono riuscito a fare un giro pulito".

"Siamo partiti secondi di classe a un decimo dalla pole. Non abbiamo fatto errori, bene i cambi e bravo Hugo come prima esperienza. La Porsche aveva più velocità in rettilineo, non aveva senso prendere rischi inutili, il campionato è lungo. Per Hugo e Cédric è stata una bella palestra per la prima della serie Sprint. Veramente speciale correre la prima gara in Italia e su una Ferrari di AF Corse".