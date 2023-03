GTWC | Orange1 passa ad Audi Sport affiancando il team Tresor

Carica lettore audio

Il team schiererà nelle gare di durata Mattia Drudi, Ricardo Feller e Dennis Marschall, mentre nella Sprint Cup la vettura sarà affidata a Drudi e Feller. In entrambe le serie l'equipaggio Tresor Orange1 potrà contare sulla gestione tecnica della vettura da parte di Attempto Racing GmbH e scenderà in pista con il numero #40. Drudi e Feller hanno recentemente condiviso la vettura in occasione della 9h di Kyalami, chiusa al terzo posto assoluto.

Drudi ha partecipato regolarmente al GT World Challenge dal 2019, anno in cui chiuse terzo in Silver Cup, e lo scorso anno ha difeso i colori Tresor Competition in Endurance Cup. Pilota dal grande talento nonostante la giovane età ha conquistato nel 2021 il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance, due volte il podio della Porsche Carrera Cup Italia oltre a vantare un'innumerevole serie di successi nei primi anni con il kart.

Feller, 23 anni il prossimo giugno, ha già conquistato l'ADAC GT Masters nel 2021 e proseguirà la sua esperienza nel GT World Challenge che lo ha visto marcare risultati importanti nelle ultime stagioni. Secondo quest'anno alla iconica 12h di Bathurst in GT3 Pro-Am, ha corso anche in VLN, in DTM e nell'Intercontinental GT Challenge.

Marschall, classe 1996, ha esordito con le ruote coperte nel 2015 proprio con la casa di Ingolstadt disputando l'Audi Sport TT Cup che ha chiuso al terzo posto nel 2015 e al secondo nel 2016. Anche lui ha iniziato la carriera in kart, ma le soddisfazioni maggiori le ha avute con le GT. Secondo all'ADAC Total 24 hours of Nürburgring in Pro-Am nel 2021 ha corso in GT World Challenge sin dal 2020., facendo il proprio esordio con Tresor Competition lo scorso dicembre alla 12h del Golfo.

Ferdinando Geri (Team Principal): "È con grande soddisfazione che annunciamo la collaborazione con Orange1 Holding che nasce per recitare un ruolo da protagonisti nel GT World Challenge Europe - Endurance Cup, una serie dove abbiamo esordito lo scorso anno e siamo motivati a migliorare i risultati positivi ottenuti nella stagione di debutto".

"Grazie alla competenza di Attempto Racing GmbH nella gestione della vettura e al grande talento di tutti e tre i piloti, sono sicuro che potremo toglierci delle soddisfazioni. Orange1 ha una lunga tradizione di competizioni che ci accomuna e una grande capacità di distinguersi. Abbiamo affrontato due giorni di test al Paul Ricard e i dati emersi sono stati molto positivi permettendoci di guardare all'appuntamento di Monza con la giusta ambizione".

Armando Donazzan (Presidente Orange1 Holding): "Dopo sette anni di partnership con Lamborghini Squadra Corse, con la quale abbiamo vinto tantissimi titoli, abbiamo deciso di unirci per i prossimi anni ad Audi Sport e Tresor Competition. La scelta è frutto di un'attenta analisi su molteplici opportunità".

"Crediamo che questa nuova collaborazione sia la migliore e ci permetterà di eguagliare gli incredibili risultati ottenuti. Il team e la macchina hanno tutte le prerogative per essere vincenti che è il nostro obiettivo, perché fa parte del nostro DNA. Partecipare è importante, ma noi vogliamo sempre puntare al massimo per rimanere nella storia".