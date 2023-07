GTWC | Nürburgring, Libere: Mercedes-Akkodis parte al comando

L'Akkodis-ASP Team regala alla Mercedes il miglior tempo al termine delle Prove Libere del GT World Challenge Europe, coi protagonisti dell'Endurance Cup di scena al Nürburgring in questo weekend.

Dopo un venerdì di Test con cielo coperto e pronto a scaricare gocce d'acqua ad intermittenza sul tracciato, stamattina qualche raggio di sole ha cercato di farsi largo tra i nuvoloni neri e la prima sessione da 90' ha visto le vetture cominciare con il bagnato e concludere sull'asciutto, motivo per cui i crono sono andati ad abbassarsi in continuazione fino alla bandiera a scacchi.

Con le previsioni meteo ancora incerte sia per oggi che per domani (dove sono in programma Qualifiche al mattino e gara da 3h al pomeriggio), le squadre hanno lavorato per affinare sia gli assetti in vista dell'attacco al primato che sulla lunga distanza e alla fine ha prevalso la AMG #88 grazie all'1'55"163 siglato da Timur Boguslavskiy ad una ventina di minuti dallo stop.

Il russo, che condivide l'abitacolo con Marciello/Gounon, ha scalzato dal primato per 0"042 la Lamborghini #19 di Iron Lynx, la migliore della Classe Gold Cup, che a sua volta ha tenuto dietro l'Audi #11 di Comtoyou Racing e la Mercedes #57 della Winward Racing, seconda Gold, con l'Audi #40 di Tresor Orange 1 a completare la Top5 a poco meno di mezzo secondo dalla vetta.

Con il sesto posto generale la Mercedes #157 di Winward è terza Gold, mettendosi alle spalle la Lamborghini #6 di K-ax e le Mercedes #777 di AlManar e #90 di Madpanda Motorspot, quest'ultima leader tra i Silver Cup.

I primi dieci assoluti annoverano anche la BMW #998 della Rowe Racing, la migliore delle M4 dato che la #98 leader di campionato è solo 40a e le due PRO di WRT al 25° e 27° posto con la #46 e la #32.

Per quanto riguarda le Ferrari 296 di AF Corse-Francorchamps Motors, la #51 termina 22a e la #71 26a con un ritardo poco sopra il secondo dal primato.

Tra i Silver il secondo posto lo ottiene l'Audi #12 di Comtoyou Racing davanti alla Lamborghini #85 di GRT.

In Bronze Cup svetta la Lamborghini #83 delle Iron Dames per un soffio davanti alla McLaren #93 di Sky-Tempesta Racing e alla Porsche #911 di Pure Rxcing.

Infine anche nella PRO-AM c'è una Lamborghini in testa grazie alla #78 di Barwell Motorsport, seconda la Ferrari 296 di ST Racing e Audi #888 di CSA Racing a completare il podio virtuale.

Alle ore 12;25 sono previste le Pre-Qualifiche, della durata di 90'.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:55.163 2 19 Gold Cup Leonardo Pulcini, Michele Beretta, Rolf Ineichen Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:55.205 0.042 3 11 Pro Cup Christopher Haase, Kobe Pauwels, Frederic Vervisch ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:55.387 0.224 4 57 Gold Cup Russell Ward, Indy Dontje, Philip Ellis Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 1:55.551 0.388 5 40 Pro Cup Ricardo Feller, Mattia Drudi, Dennis Marschall Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:55.576 0.413 6 157 Gold Cup Miklas Born, David Schumacher, Marius Zug Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 1:55.623 0.460 7 6 Pro Cup Sandy Mitchell, Marco Mapelli, Franck Perera K-Pax Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:55.705 0.542 8 777 Pro Cup Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller M-AMG Team AlManar Mercedes-AMG GT3 EVO 1:55.727 0.564 9 90 Silver Cup Alexey Nesov, Magnus Gustavsen, Ezequiel Perez Companc Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:55.735 0.572 10 998 Pro Cup Max Hesse, Neil Verhagen, Daniel Harper Rowe Racing BMW M4 GT3 1:55.801 0.638 11 83 Bronze Cup Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting Iron Dames Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:55.845 0.682 12 25 Pro Cup Christopher Mies, Patric Niederhauser, Simon Gachet Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:55.880 0.717 13 87 Pro Cup Lorenzo Ferrari, Thomas Drouet, Maximilian Götz Mercedes-AMG Team Akkodis ASP Mercedes-AMG GT3 EVO 1:55.890 0.727 14 93 Bronze Cup Chris Froggatt, Jonathan Hui, Eddie Cheever SKY - Tempesta Racing McLaren 720S GT3 EVO 1:55.949 0.786 15 911 Bronze Cup Joel Sturm, Alex Malykhin, Klaus Bachler Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) 1:55.963 0.800 16 96 Pro Cup Thomas Preining, Laurin Heinrich, Dennis Olsen Rutronik Racing Porsche 911 GT3 R (992) 1:56.036 0.873 17 12 Silver Cup Loris Hezemans, Sam Dejonghe, Finlay Hutchison ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:56.051 0.888 18 54 Pro Cup Ayhancan Güven, Sven Müller, Christian Engelhart Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 1:56.110 0.947 19 5 Gold Cup Charlie Fagg, Sam de Haan, Dean Macdonald Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 1:56.215 1.052 20 78 Pro-AM Cup Rob Collard, Dennis Lind Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:56.216 1.053 21 21 Gold Cup Gilles Magnus, Nicolas Baert, Maxime Soulet ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:56.251 1.088 22 51 Pro Cup Alessio Rovera, Robert Shwartzman, Nicklas Nielsen AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 296 GT3 1:56.271 1.108 23 85 Silver Cup Clemens Schmid, Benjamin Hites, Glenn van Berlo GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:56.347 1.184 24 63 Pro Cup Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Jordan Pepper Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:56.393 1.230 25 46 Pro Cup Valentino Rossi, Augusto Farfus, Maxime Martin Team WRT BMW M4 GT3 1:56.407 1.244 26 71 Pro Cup Davide Rigon, Daniel Serra, Antonio Fuoco AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 296 GT3 1:56.479 1.316 27 32 Pro Cup Dries Vanthoor, Sheldon van der Linde, Charles Weerts Team WRT BMW M4 GT3 1:56.510 1.347 28 159 Pro Cup Nicolai Kjaergaard, Benjamin Goethe, Marvin Kirchhöfer Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:56.529 1.366 29 81 Bronze Cup Alain Valente, Reema Juffali, Ralf Aron Theeba Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 1:56.590 1.427 30 99 Silver Cup Lorenzo Patrese, Pietro Delli Guanti, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:56.664 1.501 31 79 Bronze Cup Arjun Maini, Sebastien Baud, Hubert Haupt Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 EVO 1:56.707 1.544 32 9 Gold Cup Adam Eteki, Alberto di Folco, Aurelien Panis Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:56.746 1.583 33 91 Bronze Cup Ralf Bohn, Tim Heinemann, Robert Renauer Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 1:56.784 1.621 34 188 Bronze Cup Henrique Chaves, Miguel Ramos, Louis Prette Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1:56.860 1.697 35 58 Silver Cup Gerhard Tweraser, Sam Neary, Fabrizio Crestani GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:56.908 1.745 36 55 Bronze Cup Benjamin Barker, Marius Nakken, Philipp Sager Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) 1:56.910 1.747 37 8 Bronze Cup Leonardo Gorini, Antonin Borga, Nicolas Jamin AGS Events Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 1:56.992 1.829 38 31 Bronze Cup Jens Klingmann, Lewis Proctor, Darren Leung Team WRT BMW M4 GT3 1:57.052 1.889 39 3 Bronze Cup Florian Scholze, Patrick Assenheimer, Alex Peroni GetSpeed Mercedes-AMG GT3 EVO 1:57.075 1.912 40 98 Pro Cup Philipp Eng, Marco Wittmann, Nick Yelloly Rowe Racing BMW M4 GT3 1:57.116 1.953 41 56 Silver Cup Tanart Sathienthirakul, Jop Rappange, Daniele Di Amato Dinamic GT with Car Collection Porsche 911 GT3 R (992) 1:57.216 2.053 42 30 Gold Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Calan Williams, Niklas Krütten Team WRT BMW M4 GT3 1:57.226 2.063 43 52 Bronze Cup Louis Machiels, Jef Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 296 GT3 1:57.305 2.142 44 38 Pro-AM Cup Samantha Tan, Isaac Tutumlu Lopez, Jon Miller ST Racing with Rinaldi Ferrari 296 GT3 1:57.311 2.148 45 33 Silver Cup Romain Leroux, Jeffrey Kingsley, Jacob Riegel Bullitt Racing Aston Martin Vantage GT3 1:57.341 2.178 46 888 Pro-AM Cup Arthur Rougier, Erwin Creed CSA Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:57.383 2.220 47 66 Bronze Cup Andrey Mukovoz, Kikko Galbiati, Dylan Pereira Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:57.421 2.258 48 26 Silver Cup Gregoire Demoustier, Paul Evrard, Erwan Bastard Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:57.429 2.266 49 44 Bronze Cup Frederic Makowiecki, Steven Palette, Clement Mateu CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 1:57.556 2.393 50 10 Silver Cup Andrea Cola, Roee Meyuhas, Cesar Gazeau Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 1:57.726 2.563 51 62 Bronze Cup Derek Pierce, Andrew James Meyrick, Kiern Jewiss Team Parker Racing Porsche 911 GT3 R (992) 1:57.758 2.595 52 2 Pro-AM Cup Lance Bergstein, Andrzej Lewandowski, Aaron Walker GetSpeed Mercedes-AMG GT3 EVO 1:57.817 2.654 53 35 Bronze Cup Thomas Neubauer, Anders Buchardt, James Kell Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 1:57.948 2.785 54 24 Pro-AM Cup Ivan Jacoma, Alex Fontana, Niki Leutwiler Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 1:58.000 2.837