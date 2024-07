GTWC | Nürburgring: BMW-Century ok in Pre-Quali prima del diluvio

E' l'Audi #25 di Saintéloc Racing a terminare davanti a tutti nelle Prove Libere che aprono il terzo fine settimana di Endurance Cup 2024 per i protagonisti del GT World Challenge, di scena al Nürburgring.

Questa seconda ed ultima sessione di prove del sabato è andata in scena ancora una volta con il meteo a presentare condizioni miste; in avvio pista umida, poi pioggia che si è fatta più insistente rendendo di fatto impossibile abbassare i crono precedentemente segnati, mentre altri hanno preferito continuare un lavoro di messa a punto effettuando giri in sequenza, senza attaccare il cronometro.

A parte una breve interruzione per ripulire l'ultima curva dalla ghiaia portata in carreggiata da alcune vetture uscite larghe dalla chicane precedente, da segnalare solamente un ruvido contatto tra la Lamborghini di Franck Perera e la McLaren di Nikolai Kjaergaard, con quest'ultimo a spedire in testacoda il francese che lo stava superando all'esterno di curva 2.

In avvio di prove, toccatina anche tra la BMW-Rowe #998 e l'Audi #111 di CSA Racing nella parte centrale della pista, ma senza danni ingenti.

#163 GRT - Grasser Racing Team, Lamborghini Huracan GT3 EVO 2: Franck Perera, Marco Mapelli, Jordan Pepper Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Davanti a tutti abbiamo due vetture di Classe Bronze Cup, con Toby Sowery che ha fermato il cronometro sul 2'09"613 al volante della BMW #991 di Century Motorsport, battendo per 0"3 la McLaren #188 di Garage 59 e per quasi mezzo secondo la Mercedes #3 della GetSpeed che svetta in Classe Silver Cup.

A seguire ecco tre vetture PRO capitanate dalla Lamborghini #163 di GRT, che ha 0"7 di ritardo dalla vetta, così come l'Aston Martin #34 della Walkenhorst Motorsport, mentre leggermente più staccata si piazza sesta l'Audi #99 di Tresor Attempto Racing.

Settimo tempo ad 1" dal leader per la Porsche #97 della Rutronik Racing, che ottiene anche il terzo posto della Bronze Cup battendo le BMW #98 e #998 di Rowe Racing e le orsche #22 e #96 di Schumacher-CLRT e Rutronik Racing, entrambe a 2" dal primato.

La migliore delle Ferrari è la #71 di AF Corse-Francorchamps Motors, 15a generale, la sua gemella #51 è invece molto più lontana.

#88 Tresor Attempto Racing, Audi R8 LMS GT3 EVO II: Lorenzo Patrese, Leonardo Moncini, Lorenzo Ferrari Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

In Silver Cup, la piazza d'onore la strappa la Porsche #50 di Dinamic GT tenendosi alle spalle le Mercedes di Boutsen VDS #10, Winward Racing #57 e Madpanda Motorsport #90.

In Gold Cup si registra una doppietta di Audi grazie al primato della R8 #88 di Tresor Attempto che batte la #25 di Saintéloc Racing. Terza c'è la Mercedes #77 di HRT, davanti all'Audi #111 di CSA e alla Mercedes #777 di AlManar-Getspeed.

Domenica mattina si terranno le Qualifiche a cominciare dalle ore 8;45, come sempre suddivise in tre sessioni che ciascun pilota degli equipaggi affronterà; la media finale dei tempi definirà la griglia di partenza della gara di 3h che scatterà alle 15;00.