GTWC | Nuova sfida Endurance per Walkenhorst con Aston Martin

Cambio di marchio per la Walkenhorst Motorsport, che dal 2024 sarà un team clienti di Aston Martin Racing grazie all'accordo pluriennale firmato con il marchio inglese per prendere parte al GT World Challenge Europe e anche alla 24h del Nürburgring.

La squadra tedesca, dopo tanti anni di associazione a BMW M Motorsport, già nella passata stagione aveva iniziato ad affrontare nuove sfide, come quella che l'aveva vista prendere parte alla 24h di Le Mans con la Ferrari 488 GTE Evo.

Le tre Vantage GT3 supportate ufficialmente da AMR saranno schierate in Classe PRO del GTWC per quanto riguarda l'Endurance Cup e anche in Nürburgring Langstrecken Series (NLS), con l'occasione di essere al via delle 24 Ore di Spa e Nordschleife, mentre sono in corso le trattative per iscriversi anche all'ADAC GT Masters.

"Il legame con AMR per noi è più di una semplice collaborazione: è un viaggio condiviso in cui speriamo di raggiungere con entusiasmo molti successi assieme", ha dichiarato Henry Walkenhorst, AD di Walkenhorst Motorsport.

"Siamo fermamente convinti che con AMR non solo arriveremo a significativi successi nei prossimi anni, ma continueremo anche ad ampliarli in futuro. Abbiamo grandi ambizioni e non deluderemo i nostri partner di lunga data e i nostri numerosi fan".

Photo by: Uncredited Aston Martin GT3

Il direttore del team, Niclas Königbauer, aggiunge: "La stretta collaborazione con AMR ci dà la certezza di poter contare sull'eccellenza tecnica e sull'esperienza nei prossimi anni. Questo non solo rafforzerà le nostre prestazioni in gara, ma consolida anche la nostra posizione di team operativo di successo per i nostri partner e clienti".

Il braccio destro di quest'ultimo, Jörg Breuer, gli fa eco: "L'alleanza con AMR è di grande importanza per noi. L'accordo di collaborazione a lungo termine ci permette di portare avanti i nostri progetti in modo coerente e costante. Ringraziamo Aston Martin per la fiducia accordataci e ci auguriamo di festeggiare insieme ad AMR molti successi sulle piste di tutto il mondo. Saremo sicuramente ben preparati per la prossima stagione e non vediamo l'ora di lavorare con AMR"

Adam Carter, Responsabile delle corse endurance di Aston Martin, chiosa: "Siamo lieti di accogliere Walkenhorst Motorsport nella famiglia AMR. E' un team che ha dimostrato il suo valore e ha ottenuto risultati eccezionali in diversi campionati. Non vediamo l'ora di lavorare con questa squadra per aiutarla a realizzare i suoi ambiziosi ed entusiasmanti progetti con la Vantage GT3".

"Siamo tutti convinti che questa sarà una combinazione vincente e sappiamo che Walkenhorst è in grado di ottenere risultati all'apice delle gare GT globali, ed è ovviamente il motivo per cui AMR ha avviato questa collaborazione a lungo termine, mentre ci avviamo verso una nuova ed entusiasmante era con la Vantage".