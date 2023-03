GTWC | Nuova sfida con la 911 in GT3 per il Centri Porsche Ticino

Carica lettore audio

La compagine di Lugano alza quindi il livello della sfida dopo aver disputato quattro edizioni della GT4 European Series. Nel 2022, l'equipaggio formato da Ivan Jacoma, general manager di Centri Porsche Ticino, e da Alex Fontana, poliedrico pilota di caratura internazionale, ha concluso al quarto posto nella classe Pro-Am con una vittoria e altri quattro piazzamenti a podio, lottando fino alla fine per il titolo. La coppia, ormai ben collaudata, resta al centro del progetto anche per il prossimo capitolo.

Nel GT World Challenge Europe è prevista la partecipazione alle gare del trofeo Endurance Cup, con la 3 Ore di Monza del 23 aprile quale tappa inaugurale. Il 7 e 8 marzo, invece, ci sarà l'antipasto rappresentato dalle due giornate di test collettivi sul circuito di Le Castellet.

Al volante con Jacoma e Fontana si alternerà un altro rappresentante elvetico, Niki Leutwiler, gentleman driver dal ricco e variegato curriculum agonistico con risultati di grande prestigio nell’Endurance. Fontana potrà mettere a disposizione di Centri Porsche Ticino tutta la sua esperienza in questo palcoscenico: nella classe Silver Cup ha conquistato il titolo della Endurance Cup nel 2018, per poi centrare una storica tripletta (Overall, Endurance e Sprint) nel 2021.

La 911 GT3 R 2023, con i suoi 565 cavalli, sarà la macchina più performante mai portata in pista da Centri Porsche Ticino, unica realtà a disporre di questo modello nel Cantone ed in Svizzera a fronte di soli 35 esemplari costruiti in tutto il mondo dalla casa di Weissach. Per l'impegno nel Fanatec GT World Challenge Europe, la struttura di Car Collection fornirà la propria assistenza tecnica e operativa in pista.

Dopo il via a Monza, gli altri round in calendario saranno la 1000 km del Circuit Paul Ricard (4 giugno), la mitica 24 Ore di Spa (1 luglio), la 3 Ore del Nurburgring (30 luglio) e la 3 Ore di Barcellona (1 ottobre) come gran finale.