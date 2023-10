GTWC | Novità 2024: Dinamic con Mustang, Comtoyou passa ad Aston

La Comtoyou Racing dal prossimo anno sarà team di riferimento di Aston Martin per il prosieguo della sua avventura nel mondo delle corse GT, mentre cambia tutto anche Dinamic GT, che dal 2024 schiererà due Ford Mustang GT3.

Nel fine settimana del GT World Challenge Europe a Barcellona sono arrivati diversi annunci e il primo in ordine cronologico è stato quello della squadra belga, che lascerà Audi Sport per passare la marchio inglese, con il quale sarà impegnata sia per quanto riguarda le Vantage GT3 che nelle serie GT4.

Dopo l'ufficializzazione dell'addio di Audi agli impegni GT dal prossimo anno in favore del futuro sbarco in Formula 1, in Comtoyou hanno dovuto capire e scegliere cosa fare, dato che ad inizio 2023 erano state acquistate tre nuove R8 LMS GT3 per il GTWC.

L'estate è servita per sfogliare la cosiddetta margherita, comprendendo che continuare con il marchio dei Quattro Anelli senza alcun sostegno da parte del Costruttore sarebbe stato molto difficile, in quanto il budget sarebbe dovuto essere ricoperto interamente da sponsor e piloti paganti.

Ecco quindi che la compagine diretta da Jean-Michel Baert e François Verbist si è messa a caccia di un nuovo accordo per vestire almeno i panni di team ufficiale di riferimento e l'intesa con Aston Martin è risultata immediatamente ghiotta per entrambe le parti, poiché le Vantage sono da un paio di stagioni calate di numero e spesso presenziano nelle categorie al di sotto della PRO, ovvero la più importante.

Questo garantirà a Comtoyou Racing di disporre anche di piloti ufficiali e risorse messe in campo dal Costruttore britannico, che quindi trova una nuova squadra di riferimento per essere della partita anche per i vertici assoluti della classifica.

Comtoyou Racing, Aston Martin Photo by: Comtoyou Racing

"Prima di tutto, vorrei ringraziare Audi Sport Customer Racing per averci supportato nel nostro debutto in GT3. Anche se è sempre possibile fare meglio, abbiamo avuto un debutto di successo nel GTWC Europe, dove il livello di competizione è indiscutibile. Le nostre vittorie di Classe - sia nella Sprint che nell'Endurance - e i nostri piazzamenti sul podio nella classifica generale ne sono la prova, e speriamo di concludere il 2023 in bellezza", commenta Baert, che poi spiega come è nata la possibilità di firmare un contratto quadriennale con AMR.

"Tuttavia, non vedevamo più la possibilità di una crescita futura nel GT con Audi e siamo lieti di annunciare una nuova collaborazione. Siamo estremamente orgogliosi di aver siglato un accordo quadriennale con Aston Martin Racing, conquistati dal loro entusiasmo, dalla loro voglia di vincere e dalla loro visione del futuro".

"Grazie a loro, abbiamo anche l'opportunità di partecipare al GT4, oltre che al GT3. È troppo presto per svelare tutti i dettagli del nostro programma, in termini di piloti e campionati, ma siamo assolutamente motivati. Ci aspetta una grande quantità di lavoro per preparare la stagione 2024, ma posso dire che intendiamo fare tutto il possibile per continuare i nostri progressi".

Huw Tasker, Responsabile di AMR per le corse clienti, ha aggiunto: "Aston Martin Racing è lieta di legarsi a Comtoyou Racing. Il nostro marchio ha una grande storia nel motorsport e nel GT. Eravamo alla ricerca di un collaboratore di prim'ordine che condividesse la nostra visione delle prestazioni e la nostra professionalità".

"Il team Comtoyou Racing ha dimostrato fin dalla sua prima stagione in GT3 di essere già un punto di riferimento con vittorie di classe e podi assoluti. Fin dal primo contatto, abbiamo visto in loro la stessa voglia di vincere che abbiamo noi. Siamo quindi orgogliosi di legarci a loro per quattro anni e non vediamo l'ora di lavorare fianco a fianco per aiutare Aston Martin a vincere le gare GT in futuro".

Ford Mustang GT3 Photo by: Ford Performance

Dinamic fa l'americana

Dopo tanti anni di abbinamento al marchio Porsche, con trascorsi fin dalla Carrera Cup, la nuova costola GT di Dinamic creata da quest'anno volta pagina e veste i colori americani per il GTWC Europe.

Dal 2024 toccherà alla scuderia emiliana portare al debutto in Europa la nuovissima Ford Mustang GT3, presentata a giugno ed ora pronta a sbarcare anche nel Vecchio Continente per prendere parte al GT World Challenge.

Dopo i test svolti sui tracciati americani, la vettura costruita a sviluppata da Ford Performance e Multimatic Motorsports ha trovato il proprio team di riferimento anche in Europa con Dinamic GT, che ora si appresta ad affrontare una nuovissima sfida con un paio di esemplari in Sprint ed Endurance Cup.

"Diamo il benvenuto a Dinamic GT nella famiglia di Ford Mustang come nostro primo team clienti della Mustang GT3 - si legge nella nota ufficiale di Ford Performance - Nel 2024 correrà nel GT World Challenge Europe, dunque teniamoci pronti a vedere il nostro 'Pony' galoppare sui migliori tracciati europei".

Nella giornata di lunedì la Dinamic ha provato a Barcellona la sua nuova auto nei test collettivi che si svolgono sempre dopo l'annata di Endurance Cup.

Dinamic GT è il secondo team annunciato da Ford Performance per la Mustang, dopo il comunicato di giugno nel quale veniva eletta la Proton Competition come squadra per il FIA World Endurance Championship per prendere parte alla Classe LMGT3.