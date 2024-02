GTWC | Nove Costruttori all'assalto dei titoli nel 2024

Un numero record di nove costruttori si contenderanno la supremazia mondiale in quella che si preannuncia come la più grande stagione del GT World Challenge.

Il calendario 2024 comprende 52 gare in 30 eventi - anche questo è un record - con più di 100 ore di azione che si svolgeranno tra la gara di apertura di Bathurst (18 febbraio) e la finale a Jeddah (23 novembre).

Il programma di questa stagione comprende circuiti di fama mondiale come Suzuka, Indianapolis Motor Speedway e Spa-Francorchamps. Quest'ultima ospiterà come sempre la 24 Ore di Spa, che celebrerà il suo centenario dal 26 al 30 giugno.

Mercedes-AMG è il marchio da battere nel 2024, alla ricerca della sesta corona mondiale consecutiva. Il Costruttore di Affalterbach si confronterà ancora una volta con i suoi principali rivali nazionali: BMW, Porsche e Audi porteranno in gara le loro macchine vincenti. Ferrari e Lamborghini rappresentano il settore italiano delle supercar, mentre McLaren continua la sua corsa alla supremazia.

GTWC 2024 - Trofei Photo by: SRO

Quest'anno il contingente britannico raddoppia: Aston Martin si unisce per la prima volta alla mischia con la Vantage AMR GT3 di nuova generazione. L'iscrizione presenta un'altra grande aggiunta: Ford diventa il primo marchio americano a partecipare al GTWC, portando la sua nuova ed attesissima Mustang GT3 sulla scena mondiale.

Il formato rimane invariato: ogni marchio è rappresentato da team clienti che gareggiano nelle serie continentali in Europa, Asia, America e Australia. I punti vengono assegnati in tutte le classi, con una ripartizione che dipende dalla lunghezza della gara e dal numero di vetture iscritte.

Invariato è anche l'eccezionale standard di copertura offerto. Gli appassionati non dovranno perdersi nemmeno un momento dell'azione: tutte le 106 ore di gara, oltre a un'ampia gamma di sessioni di prove e qualifiche, saranno trasmesse gratuitamente in tutto il mondo sul canale YouTube di GT World.

GTWC 2024 - Costruttori Photo by: SRO

COME VENGONO ASSEGNATI I PUNTI GLOBALI

Nel calcolare i punti globali del GTWC, SRO Motorsports Group deve tenere conto dei diversi gradi di partecipazione dei costruttori in ogni continente.

Pertanto, questi vengono dati in base alla posizione della vettura leader di ciascun costruttore per categoria (Assoluta, Pro-Am, Am ecc.) in ogni gara.

I punti per le gare Sprint fino a 90 minuti si basano sulla ripartizione standard (25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1). Questa assegnazione raddoppia per le gare di durata compresa tra le tre e le 12 Ore e viene moltiplicata per quattro dopo la 24 Ore di Spa.

I punti ottenuti per ogni marchio vengono poi moltiplicati per il numero di auto in gara in quella categoria. Pertanto, una vittoria in una categoria con cinque auto in gara vale meno di una in cui sono iscritte 20 auto.

Nessuna auto viene eliminata dalla classifica: se le prime sei auto sono di un unico marchio, il marchio successivo otterrà punti per il settimo posto. Questi punti vengono sommati tra le categorie e le gare per ottenere il punteggio globale dei costruttori.