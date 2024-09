GTWC | Monza, Libere: doppietta BMW davanti a Lamborghini

Le BMW aprono il weekend del GT World Challenge Europe in quel di Monza ottenendo i migliori tempi al termine delle Prove Libere di questo penultimo round dell'Endurance Cup 2024.

In Brianza mattinata fresca e cielo coperto durante i 120' di attività in pista, con le M4 GT3 di Century Motorsport e Team WRT che si piazzano al comando della graduatoria.

Il miglior crono lo ottiene Jake Dennis in 1'45"087 al volante della vettura in livrea Paradine Competition, svettando anche in Classe Bronze Cup, staccando per 0"096 la #32 della squadra belga risalita nel finale grazie a Sheldon Van Der Linde.

A seguire troviamo le Lamborghini di GTR #19 e Barwell Motorsport #78, entrambe vicinissime al primato e rispettivamente in prima posizione Silver Cup e seconda Bronze.

Top5 per la Mercedes #2 della GetSpeed con un paio di decimi di ritardo, seguita a ruota dalla Lamborghini #163 di GRT che sta lottando per il titolo dopo il successo centrato al Nurburgring.

Settimo e ottavo posto per le Aston Martin #36 di Walkenhorts Motorsport e #7 di Comtoyou Racing leader di campionato, con dietro la McLaren #27 di Optimum Motorsport e la Aston Martin #34 di Walkehorst Motorsport a completare la Top10.

La classifica è cortissima con ben 47 vetture nello spazio di 1" e la miglior Ferrari è la #333 di Rinaldi Racing 11a, mentre la #51 di AF Corse-Francorchamps Motors conclude 19a.

La BMW #46 del Team WRT guidata dal trio Martin/Marciello/Rossi firma il 13° tempo a +0"3 dal leader.

Nel pomeriggio sono previste le Qualifiche alle ore 14;10, come sempre della durata di 1h.