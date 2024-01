GTWC | Mies-Vervisch-Olsen i primi piloti di Dinamic-Ford

Il Team Dinamic GT ha annunciato i primi piloti con cui sarà presente sulla griglia di partenza del GT World Challenge Europe per la stagione 2024.

La squadra tricolore ha in programma le gare di Sprint ed Endurance Cup, che affronterà in collaborazione con Ford Performance schierando due nuovissime Mustang GT3, come già annunciato da qualche mese.

Dopo la comunicazione dei nuovi volti ingaggiati dall'Ovale Blu per la sfida con la neonata vettura americana derivata dalla Dark Horse di serie, ecco ora i nomi che saranno impiegati nel campionato di SRO Motorsports Group.

Photo by: Dinamic Motorsport Dinamic GT, Ford Mustang GT3

Al volante della Mustang GT3 #54 vedremo per tutto l'anno Christopher Mies e Frédéric Vervisch, pronti all'inedita avventura con Ford dopo tanti anni da portacolori di Audi Sport.

Per le gare di Endurance Cup si aggiungerà al duo l'ex-Porsche Motorsport, Dennis Olsen, che andrà a completare l'equipaggio per gli eventi più lunghi fra cui spicca la 24h di Spa-Francorchamps.

"E' bello tornare a correre nel GTWC e con Dinamic GT farò sia le gare di Sprint Cup che quelle Endurance, con l'intenzione di lottare per il campionato; sono pronto, andiamo!", ha detto Mies.

Gli alfieri di Ford-Dinamic daranno l'assalto alla Classe PRO, mentre più avanti si sapranno i nomi dei loro compagni di squadra che saliranno a bordo sulla seconda vettura.