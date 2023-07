GTWC | Mercedes batte Lamborghini e va in Pole al Nürburgring

Mercedes festeggia la Pole Position per la 3h del Nürburgring del GT World Challenge Europe grazie alla grande prestazione dell'Akkodis-ASP Team nelle pazze Qualifiche di questa mattina.

Sul tracciato dei Monti Eifel poco prima della Q1 è cominciata a scendere una fitta e insidiosa pioggia che ha inondato la pista d'acqua, tant'è che nei primi 15' di attività in pista in parecchi hanno faticato a rimanere dritti in traiettoria, con la direzione gara costretta anche a sospendere per qualche minuto la battaglia esponendo la bandiera rossa.

Come spesso accade da queste parti, il meteo cambia nel giro di pochi minuti e dopo una Q2 tranquilla in Q3 abbiamo anche potuto vedere qualche raggio di sole provare a farsi largo tra le nuvole, mentre la linea principale da seguire sull'asfalto andava ad asciugarsi.

Per questo fino all'ultimo minuto è stata lotta vera e ad avere la meglio nei crono combinati sono stati Marciello/Boguslavskiy/Gounon con la AMG #88 ottenendo il 2'09"233 che gli ha permesso di battere per 0"130 una grande Lamborghini #63 della Iron Lynx che il trio Bortolotti/Caldarelli/Pepper ha tentato in ogni modo di portare davanti, a conferma che la Huracan in condizioni miste si trova decisamente bene.

#63 Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 Evo2: Andrea Caldarelli, Mirko Bortolotti, Jordan Pepper Photo by: AG Photo

Negli ultimissimi secondi le Mercedes #777 di Al Manar e #87 di Akkodis-ASP salgono in seconda fila, seppur staccate rispettivamente di 0"4 e 0"7, beffando l'Audi #40 della Tresor Orange 1 che partirà in Top5 affiancata dalla Lamborghini #6 di K-Pax Racing.

Con il settimo crono generale la Mercedes #157 di Winward Racing si prende il primato in Gold Cup, mentre in Top10 abbiamo anche le Audi #25 di Saintéloc e #11 di Comtoyou Racing, e la BMW #98 di Rowe Racing leader di campionato.

Le Porsche #96 di Rutronik Racing e #54 sono in sesta fila, seguite dalla Ferrari #51 di AF Corse-Francorchamps Motors ad 1"2 dalla vetta.

In casa Team WRT masticano amaro la #32 di Weerts/Vanthoor/Van Der Linde, solo 17a, e la #46 di Rossi/Martin/Farfus che è 22a, per altro con Valentino costretto a soffrire sul gran bagnato nella Q1.

Terminando il discorso Gold Cup, il secondo posto va alla Mercedes #57 di Winward Racing, che batte la Lamborghini #19 di Iron Lynx, l'Audi #21 di Comtoyou, la BMW #30 di WRT, l'Audi #9 di Boutsen VDS e la McLaren #5 di Optimum Motorsport.

La bella giornata della Lamborghini è dettata anche dalle Pole Position firmate dalla #85 di GRT in Silver Cup e dalla #83 delle Iron Dames in Bronze Cup, oltre al primato staccato in PRO-AM dalla #78 di Barwell Motorsport.