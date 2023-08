GTWC | Marciello nuovo leader Endurance con una grande Mercedes

La Mercedes conquista vittoria con doppietta e primato dell'Endurance Cup nel GT World Challenge Europe alla 3h del Nürburgring.

Timur Boguslavskiy, Jules Gounon e Raffaele Marciello si sono 'riscattati' di Spa dominando la scena in lungo e in largo nella gara di casa del marchio della Stella e dopo la piazza d'onore firmata sulle Ardenne stavolta il gradino del podio calcato è stato quello più elevato.

L'equipaggio dell'Akkodis-ASP ha subito fatto vedere fin dalle prove che era quello da battere e dopo la Pole Position ottenuta in qualifica la AMG #88 non ha avuto rivali in gara, nonostante fosse stata gravata di 10kg per un cambio di Balance of Performance.

L'unico grattacapo in realtà è arrivato dalla Mercedes #777 di Al Manar Racing affidata a Maro Engel/Fabian Schiller/Luca Stolz, che risalita seconda nel finale ha messo pressione con Stolz a Gounon, il quale non si è scomposto di un centimetro mantenendo sangue freddo e primato.

Inutile dire che Marciello è stato il portabandiera - come al solito - della squadra francese, sfruttando il suo piede pesantissimo ogni qual volta è salito in macchina, ma un applauso se lo è meritato pure Boguslavskiy, nel suo stint bravo a tenere un ottimo ritmo senza commettere alcun errore e gestendo il vantaggio in ottimo modo.

Podio: i vincitori #88 Akkodis ASP Team, Mercedes-AMG GT3: Raffaele Marciello, Timur Boguslavskiy, Jules Gounon; secondo posto #777 Team AlManar, Mercedes-AMG, Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller; terzo posto #66 Audi Sport Team Attempto Racing Audi R8 LMS GT3: Mattia Drudi, Patric Niederhauser, Frederic Vervisch Photo by: AG Photo

Con il successo del Paul Ricard e il 2° posto di Spa sommati a questa vittoria, ora ai tre ragazzi di Akkodis-ASP a Barcellona sarà sufficiente tagliare il traguardo in Top5 visto che la BMW #98 di Rowe Racing è incappata in una giornata decisamente storta.

"È stata una bella gara e vincere è sempre una grande emozione. Ancora una volta l'auto era ottima da guidare. L'intero team ha fatto un grandissimo lavoro. Salire ancora una volta sul gradino più alto del podio e conquistare punti preziosi per il campionato è bello. Ora siamo in testa e spero che riusciremo a mantenere questa posizione fino al finale di Barcellona", dice Marciello.

Gounon aggiunge: "Questa gara è stata semplicemente incredibile. Il team conosce a fondo la Mercedes e probabilmente è questo che ha fatto la differenza stavolta. La squadra e i miei compagni hanno semplicemente fatto tutto bene. In questa gara, l'auto è stata una delle migliori che ho guidato nei miei tre anni con Mercedes-AMG. Grazie a tutti per questa grande macchina da corsa!".

Ora Marciello/Boguslavskiy/Gounon andranno in Spagna con 94 punti all'attivo, contro i 76 di Eng/Yelloly/Wittmann, unici che possono ancora impensierire la formazione Mercedes, ma ai quali serviranno punti in qualifica (1 a disposizione per la Pole) e in gara, per poi sperare che i leader chiudano oltre il quinto posto.