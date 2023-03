GTWC | Marciello e Ferrari sulle Mercedes di Akkodis-ASP

Carica lettore audio

Il team Akkodis-ASP ha rinnovato il proprio impegno nel GT World Challenge Europe anche per la stagione 2023, pronto a difendere il titolo conquistato in Endurance Cup e il successo centrato alla 24 di Spa.

Saranno ben cinque le Mercedes-AMG GT3 preparate nell'arco della stagione dalla squadra francese diretta da Jerome Policand, delle quali tre faranno appunto la Endurance Cup e due la Sprint Cup.

Chiaramente i fari sono puntati principalmente sull'equipaggio di Classe PRO formato dai Campioni in carica Raffaele Marciello e Jules Gounon, che sulla vettura #88 avranno Timur Boguslavskiy come collega, con 'Lello' e il russo che continueranno la loro collaborazione per la Sprint Cup.

La #87 sarà invece affidata ai PRO Lorenzo Ferrari, Thomas Drouet e Maximilian Götz, mentre per la Sprint Cup verranno chiamati in causa Eric Debard e Jim Pla per dare l'assalto alla Classe Bronze.

Il primo impegno sarà tra una ventina di giorni a Monza per la 3h che aprirà la stagione di Endurance Cup, in programma il 21-23 aprile in Brianza.

Mercedes-AMG GT3, Akkodis-ASP 1 / 5 Foto di: AKKA-ASP Mercedes-AMG GT3, Akkodis-ASP 2 / 5 Foto di: AKKA-ASP Mercedes-AMG GT3, Akkodis-ASP 3 / 5 Foto di: AKKA-ASP Mercedes-AMG GT3, Akkodis-ASP 4 / 5 Foto di: AKKA-ASP Mercedes-AMG GT3, Akkodis-ASP 5 / 5 Foto di: AKKA-ASP