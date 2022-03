GTWC | Lorenzo Patrese sulla Audi di Tresor by Car Collection

Carica lettore audio

Una nuova sfida attende Lorenzo Patrese nel GT World Challenge Europe per la stagione 2022.

Il 16enne veneto, dopo l'esperienza fatta in Formula 4, ha raggiunto un accordo con i Team Tresor e Car Collection Motorsport per guidare una delle due Audi R8 LMS GT3 Evo II in veste bianco-rossa e con la bandiera italiana sul tetto.

La "Tresor by Car Collection", gestita da Ferdinando Geri e Peter Schmidt, iscriverà due macchine in Classe PRO nella serie Sprint, mentre per l'Endurance Cup dividerà i mezzi #11 e #12 in PRO e Silver Cup.

Patrese sarà nell'equipaggio di quest'ultima assieme al finlandese Axel Blom, reduce da stagioni in Porsche Swiss Cup e Lamborghini Super Trofeo, e al francese Hugo Valente, al rientro in azione dopo un periodo di stop in seguito agli impegni ricoperti tra WTCC e TCR Series.

"Non posso nascondere l’entusiasmo alla vigilia di questa stagione con Tresor by Car Collection in una serie come il Fanatec GT World Challenge Europe - ha detto Patrese - Per me sarà una sfida vera perché affronterò un contesto del tutto nuovo, ma con gli ingegneri e il team sono sicuro faremo un grande lavoro".

"Non vedo l’ora di iniziare. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare a Ferdinando Geri, che sin dalla fine del campionato 2021 ha manifestato una determinazione ed una voglia che ci ha coinvinti a coglierere una sfida così importante".

Blom ha aggiunto: “Sono molto contento di entrare a far parte di Tresor by Car Collection nell'Endurance Cup del GTWC. La serie è una delle più difficili, ma ho fiducia anche alla luce di un ottimo test che ho svolto lo scorso anno con questa squadra. Sarà una stagione di grande spessore”.

Valente chiosa: “La motivazione è davvero tanta. Tornare a correre dopo alcuni anni di lontananza dalle piste è un’emozione unica. Mi mancava davvero la guida, la competizione, il confronto. Ho passato molto tempo ad allenarmi ed a tenermi in forma, abbiamo un pacchetto tecnico di altissimo livello con la nuova Audi R8 LMS GT3 Evo 2 e il team ha messo insieme un progetto lungimirante, con tutte le persone chiave al loro posto per fare bene. Faremo del nostro meglio perché questa sia una bella stagione”.

Tresor by Car Collection annuncerà più avanti quali saranno i piloti delle formazioni PRO, ma intanto c'è già grande entusiasmo come spiega lo stesso Geri: “Sono estremamente soddisfatto di questo progetto, che grazie alla visione condivisa con Peter Schmidt ci ha permesso di dare vita a Tresor by Car Collection. Il GTWC Europe è un palcoscenico di assoluto valore dove troveremo avversari agguerriti e dove siamo pronti a mettere in pista tutta la nostra determinazione".

"L’obiettivo è stato, fin dalla genesi di questo progetto, quello di schierare giovani talenti affiancati a piloti d’esperienza di grande valore e proprio per questo motivo sono orgoglioso di dare il benvenuto a Lorenzo, Axel e Hugo all’interno del team”.