GTWC | Lamborghini e Ferrari svettano nei Top20 delle Qualifiche

Sono Lamborghini e Ferrari a guidare il gruppo dei Top20 emersi dalle Qualifiche del GT World Challenge Europe/Intercontinental GT Challenge che domani andranno a giocarsi la SuperPole della 24h di Spa.

In Q2 i tempi sono stati particolarmente penalizzati dall'uscita di pista a 'Fagnes' di Kerong Li con la Porsche #61, rimasto piantato nella ghiaia provocando la bandiera rossa con 3' sul cronometro, mentre c'era chi stava migliorando essendo gli ultimi tentativi. Questo ovviamente ha anche portato alla cancellazione del miglior crono dell'alfiere di EBM.

Bandiera rossa anche in Q4 a 7'08" dalla conclusione, con Tom Gamble a finire fuori a 'Les Combes' per poi procedere molto lentamente con una McLaren #159 malmessa.

Tra i tempi medi dei vari equipaggi emerge infatti la Huracan #163 di GRT condotta da Mapelli/Perera/Pepper in 2'15"275, con il sudafricano autore del miglior crono assoluto a 2'14"903 sia dell'intera sessione che per quello che si è visto in giornata.

A 0"046 si piazza la 296 GT3 #51 di AF Corse-Francorchamps Motors degli ottimi Rigon/Rovera/Pier Guidi, seguiti a 5 centesimi dalla Mercedes #48 in livrea 'Mamba' Mann Filter del trio Morad/Auer/Engel, a sua volta di pochissimo davanti alla Ferrari #71 di Neubauer/Abril/Vidales.

Top5 anche per la Aston Martin #7 di Comtoyou Racing, a 0"4 dalla vetta ci sono invece le Porsche di Phantom Global Racing #23 e Schumacher-CLRT #22, con la 911 #92 di SSR Herberth che conclude nona, subito dietro alla Mercedes #2 di GetSpeed, tutte racchiude in poco più di mezzo secondo di ritardo dal leader.

Il decimo posto va alla Aston Martin #34 di Walkenhorst Motorsport, dietro alla quale abbiamo i migliori delle Classi Gold e Bronze Cup, ossia l'Audi #25 di Saintéloc e la McLaren #188 di Garage 59.

#51 AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 296 GT3: Alessio Rovera, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Le BMW di Rowe Racing ottengono invece il 13° e 15° tempo, divise dalla Mercedes #9 di Boutsen VDS e con alle spalle la AMG #77 di HRT (seconda Gold), che a sua volta si tiene dietro la Lamborghini #63 di Iron Lynx condotta da Caldarelli/Cairoli/Bortolotti.

Passano il turno pure le Audi di Tresor Attempto #88 (terza Gold) e Haas RT #28, e la Mercedes #777 di AlManar Racing (quarta Gold).

Prima delle vetture eliminate è la BMW #46 di Marciello/Martin/Rossi, che per soli 0"072 si ritrova eliminata, coi tre che girano sul piede del 15"6, 16"1 e 16"7, rimanendo comunque davanti alla McLaren #159 di Garage 59 e alla M4 #32 dei loro compagni Weerts/Vanthoor/Van Der Linde.

Indietro anche le Audi di Tresor Attempto #99 e CSA Racing #111, quest'ultima capace di andare molto forte nelle Libere. Male pure le Ford Mustang di Proton Competition e le Porsche di PureRxcing #911 e HubAuto.

In Silver Cup doppietta Mercedes guidata dalla AMG #57 di Winward Racing (29a assoluta), per poco davanti alla #10 di Boutsen VDS e all'Audi #26 di Saintéloc.

Fra i Bronze Cup il secondo posto va alla Ferrari #93 di Sky Tempesta Racing, 28a generale, terza c'è la McLaren #5 di Optimum Motorsport.

Scendendo nelle ultime piazze della graduatoria troviamo al 53° posto la Mercedes #16 di Uno Racing-Landgraf che scatterà in Pole in Classe PRO/AM avendo battuto la #888 di Triple Eight e la McLaren #100 di RJN.

Ora spazio alle Libere notturne che termineranno a mezzanotte, mentre l'assalto alla Superpole è fissato per venerdì alle ore 15;45.