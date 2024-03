GTWC | Lamborghini, attacco Endurance con Iron Lynx e Grasser

Cominciano a delinearsi gli equipaggi dei piloti Lamborghini che prenderanno parte al GT World Challenge Europe per la stagione 2024.

Anche quest'anno i portacolori ufficiali della Casa di Sant'Agata Bolognese saranno impegnati principalmente in Endurance Cup nella serie di SRO Motorsports Group con i team Iron Lynx e Grasser Racing.

Al volante della Hurácan GT3 Evo2 #63 iscritta dalla squadra romagnola diretta da Andrea Piccini ci sarà l'ormai collaudatissima e affidabile coppia formata da Andrea Caldarelli e Mirko Bortolotti.

#63 Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli Photo by: Iron Lynx

Con loro ecco il nuovo innesto del Toro, Matteo Cairoli, pronto a completare l'equipaggio PRO aggiungendo un nuovissimo impegno alla sua agenda, che al momento lo vede già pronto a salire sulla Lamborghini SC63 #63 in IMSA e sulla Oreca LMP2 di Iron Lynx-Proton in ELMS.

"Siamo lieti di continuare a partecipare al GTWC anche nel 2024 con la Lamborghini Hurácan GT3 Evo 2 e quest'anno abbiamo un trio di piloti eccezionale per la nostra avventura, con Matteo, Andrea e Mirko che hanno tutti dimostrato il loro valore", ha dichiarato il Team Principal Piccini.

"Questo è un campionato incredibilmente competitivo, con i migliori team e piloti GT in circolazione, e l'esperienza acquisita partecipando alla serie è estremamente vantaggiosa per tutti i nostri programmi GT3".

#85 Grasser Racing Team, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Clemens Schmid, Glenn Van Berlo, Benjamin Hites Photo by: SRO

Per quanto riguarda invece la Grasser Racing, vengono confermate due Lamborghini, ma una salirà in Classe PRO, mentre l'altra dovrà difendere il titolo conquistato nel 2023 in Classe Silver Cup.

La formazione per la #163 che darà l'assalto al successo assoluto vedrà Franck Perera unirsi a Marco Mapelli e al rientrante Christian Engelhart, che ha firmato nuovamente un contratto da ufficiale Lamborghini prima di Natale. Fra l'altro quest'ultimo sarà compagno di Luca Engstler per il 2024 nel DTM, con il tedesco che entra nella famiglia di Sant'Agata Bolognese come Junior.

In Silver Cup spazio al giovane Mateo Llarena, pilota Junior di Squadra Corse già visto in azione nel GT Italiano, assieme a Hugo Cook e Haytham Qarajouli con la vettura #19.

"Siamo estremamente orgogliosi di partecipare quest'anno alla Endurance Cup con una formazione così forte. Le gare endurance hanno sempre fatto parte del nostro DNA, come abbiamo potuto dimostrare ancora una volta l'anno scorso vincendo il campionato Silver Cup", ha detto il Team Principal, Gottfried Grasser.

"Dopo aver conquistato il titolo, siamo ovviamente affamati di nuovi traguardi nel 2024, ed è per questo che siamo ancora più felici di gareggiare nuovamente nella categoria PRO con il fantastico supporto di Lamborghini Squadra Corse e dei nostri nuovi partner di Mountain Wolf".

"Christian, Marco e Franck sono professionisti assoluti e con tre piloti ufficiali di questa qualità riteniamo di essere nella posizione ideale per questa sfida. Inoltre, abbiamo un'accoppiata di piloti con promettenti esordienti nella Silver Cup".

"Hugo, Mateo e Haytham hanno fatto un'ottima impressione nella loro carriera e faremo tutto il possibile per sostenerli con materiale di prima qualità per fargli esprimere il loro potenziale nell'altamente competitiva Endurance Cup".