GTWC | Lamborghini: al Nürburgring ecco servito un bis di primi!

Il fine settimana del GT World Challenge Europe al Nürburgring ha regalato una doppia gioia alla Lamborghini grazie a due successi ed un podio di categoria centrati nel penultimo round di Endurance Cup 2023.

Mentre in Classe PRO le Huracán GT3 EVO2 di Iron Lynx e K-Pax Racing non hanno avuto una giornata facile, con la prima eliminata prematuramente dopo una serie di contatti fra partenza e lotte coi rivali, e la seconda a chiudere in Top10 stringendo i denti, le altre vetture del Toro si sono ben distinte.

Dopo la vittoria di Spa-Francorchamps il Grasser Racing Team si ripete andando a prendersi il primo gradino del podio in Silver Cup con il trio formato da Clemens Schmid, Glenn Van Berlo e Benjamin Hites al volante della loro Lamborghini #85 con cui prima hanno firmato la Pole Position e poi completato l'opera in gara tenendo il primato fin dal via.

Sui monti Eifel arriva quindi la leadership della categoria per la squadra austriaca, che ora a Barcellona avrà modo di giocarsi il titolo, arrivando in Spagna con 18 punti di margine sugli inseguitori, mentre Schmid/Van Berlo/Hites vantano un +5 nella graduatoria piloti.

#85 Grasser Racing Team, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Clemens Schmid, Glenn Van Berlo, Benjamin Hites Photo by: SRO

"È stato un weekend perfetto per noi. Abbiamo fatto un'ottima preparazione e questo si è visto fin dalla prima sessione - sottolinea Schmid - La nostra vettura era competitiva in tutte le condizioni e il bilanciamento era ottimo. In gara abbiamo fatto registrare alcuni dei tempi più veloci e la vittoria di classe è stata davvero meritata. L'intero team ha dato il meglio di sé in questo fine settimana. Un grande ringraziamento va all'equipaggio e ai miei compagni di squadra. I ragazzi hanno fatto un lavoro eccezionale".

Esulta anche Van Berlo: "Clemens e Benja hanno mostrato grandi prestazioni nei primi due stint. Dopo il mio ingresso, c'era parecchio caos; mi sono trovato dietro ad una BMW e ho perso un bel po' di ritmo, ma il team mi ha detto via radio di gestirlo e pensare ad arrivare al traguardo. È quello che ho fatto e sono molto contento della vittoria. La macchina era davvero buona. Ringrazio GRT, Lamborghini e i miei compagni di squadra per questo grande risultato".

Hites sorride: "Le condizioni erano davvero difficili in qualifica. Ottenere la pole position in queste circostanze è stato molto importante. Siamo riusciti a gestire bene la gara con questa posizione di partenza e alla fine abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. La vettura era perfetta e abbiamo tenuto testa ai nostri diretti avversari in pista. La vittoria e la testa della classifica generale sono la migliore posizione di partenza per il finale di Barcellona".

Il Team Principal di GRT, Gottfried Grasser, aggiunge: "Sapevamo già dall'ADAC GT Masters che il Nürburgring ci si addice e abbiamo trovato rapidamente l'assetto ottimale in condizioni difficili. Solo le qualifiche non sono andate come avevamo previsto. A causa del traffico e degli incidenti, le posizioni generali in griglia non erano così buone come avrebbero potuto essere. Questo ha reso la vita un po' più difficile per noi in gara, ma il ritmo è stato ancora una volta ottimo".

"Clemens è stato assolutamente all'altezza dei primi con il suo giro più veloce e noi abbiamo mantenuto il nostro ritmo senza correre rischi. Era importante vincere la Silver Cup e difendere il nostro vantaggio in classifica. Abbiamo raggiunto questo obiettivo con il nostro equipaggio #85. Per vincere il titolo avremo bisogno di un altro weekend di livello a Barcellona. Il vantaggio in campionato non è troppo ampio e dobbiamo tornare in testa con entrambe le vetture della Silver Cup all'ultimo appuntamento".

Podio: i vincitori #78 Barwell Motorsport, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Adam Balon, Rob Collard, Dennis Lind; secondo posto #24 Car Collection Motorsport Porsche 911 GT3 R: Niki Leutwiler, Ivan Jacoma, Alex Fontana; terzo posto #38 ST Racing-Rinaldi, Ferrari 488 GT3 Evo: Isaac Tutumlu Lopez, Samantha Tan, Jon Miller Photo by: AG Photo

Il bis di... primi è stato servito in tavola grazie alla Barwell Motorsport, che nella Classe PRO-AM ha dominato la scena con Rob Collard e Dennis Lind al volante della vettura #78, sulla quale per motivi lavorativi non è potuto salire stavolta Adam Balon.

La coppia non ha sbagliato nulla e nelle difficili Qualifiche tra pioggia e asciutto ha preso la Pole Position. Al via della gara ha resistito in mezzo al traffico mantenendo il primato e lasciando agli inseguitori i duelli a suon di sportellate, allungando il margine strada facendo e transitando sotto alla bandiera a scacchi per primi.

Infine una grande gara la portano a termine anche Rolf Ineichen, Leonardo Pulcini e Michele Beretta al volante della Lamborghini #19 di Classe Gold Cup preparata dalla Iron Lynx.

Il terzetto è stato a lungo nella Top10 generale dopo che nelle varie sessioni di prove si era ben distinto e l'unico rammarico e non aver potuto avvicinare prima la Mercedes #157 di Winward Racing che ha vinto la categoria, ma portando a casa un bel secondo posto che sottolinea la bontà del lavoro del team di riferimento di Lamborghini Squadra Corse.

#19 Iron Lynx Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Leonardo Pulcini, Michele Beretta, Rolf Ineichen Photo by: AG Photo

Fra l'altro dalla parte del box 'rosa', le Iron Dames avevano centrato la loro prima Pole Position in Bronze Cup, ma due contatti in gara non hanno consentito a Sarah Bovy/Rahel Frey/Michelle Gatting di poter essere nel gruppo di testa a giocarsi il successo.

Peccato anche per la #63 PRO di Jordan Pepper/Andrea Caldarelli/Mirko Bortolotti che al via è stata centrata da un paio di vetture come fosse una pallina da tennis-tavolo, per poi incappare in una collisione con la BMW #98 di Rowe Racing rompendo la parte anteriore sinistra e alzando bandiera bianca nemmeno finita la prima ora.

"C'è stato un impegno fantastico da parte del team e dei piloti nelle qualifiche ed è bello vedere tutti loro in testa alle rispettive classi. In particolare, siamo molto contenti che le Iron Dames abbiano conquistato la loro prima Pole con la Lamborghini, ma perdere due vetture nelle prime curve è stato un vero shock per tutti noi", ha detto il team principal e AD di Iron Lynx, Andrea Piccini.

"Rahel è stata davvero sfortunata, perché non ha potuto fare nulla. Jordan non è partito nel migliore dei modi ed è finito in un sandwich di Mercedes che ha danneggiato pesantemente la vettura. Dopo il contatto iniziale, le ragazze hanno messo in atto una bella rimonta, ottenendo un buon risultato".

"La vettura #63 è stata costretta al ritiro anticipato dopo una qualifica ottima in cui abbiamo sfiorato la pole in condizioni davvero difficili. La #19 ha avuto una grande giornata, con Rolf, Leonardo e Michele che hanno conquistato il podio, un risultato meritato per questo equipaggio".