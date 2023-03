GTWC | La stagione 2023 è con 40 iscritti Sprint e 56 Endurance

Carica lettore audio

La stagione 2023 del GT World Challenge Europe si avvicina all'inizio e fra poco più di un mese sarà l'Autodromo Nazionale di Monza a dare il via alle danze.

Nei giorni scorsi, invece, il Circuit Paul Ricard di Le Castellet è stato teatro dei test collettivi in preparazione agli impegni di Sprint ed Endurance Cup del campionato di SRO Motorsports Group, con squadre e piloti che hanno cominciato il 'riscaldamento'.

Al di là dei risultati cronometrici ottenuti, sempre molto relativi quando si tratta di prove per capire anche come ultimare gli equipaggi e lavorare per la prima volta su vetture che in alcuni casi sono completamente nuove, la due giorni ha rivelato quelli che sono gli elenchi iscritti 2023.

Si è raggiunto il record delle vetture presenti in Sprint Cup, giunte a 40 unità dopo una marea di richieste pervenute in SRO che ha costretto gli organizzatori a valutazioni e scelte non avendo posto per tutti, mentre si conferma la grande affluenza per l'Endurance Cup, con 56 auto. Delle due liste, ben 29 macchine saranno presenti in tutti e 10 gli eventi dell'anno, con Brands Hatch, Zandvoort, Misano, Hockenheim e Valencia le tappe Sprint, e Monza, Paul Ricard, Spa-Francorchamps, Nürburgring e Barcellona quelle Endurance.

I marchi che hanno aderito sono in totale 8, dunque andiamo a vedere nello specifico di chi si tratta e quali saranno le squadre che li rappresenteranno.

#51 AF Corse, Ferrari 296 GT3 Photo by: Ferrari

Partendo da casa nostra, non potevano mancare Ferrari e Lamborghini, entrambe con novità importanti. A Maranello hanno la 296 GT3 in rampa di lancio, macchina che ha già esordito in IMSA SportsCar Championship e che verrà preparata da AF Corse con il supporto ufficiale, mentre Emil Frey Racing passa appunto dal Toro di Sant'Agata Bolognese al Cavallino Rampante per una avventura tutta da scoprire. AF Corse avrà in pista anche una 'vecchia' 488, così come ST Racing by Rinaldi, che quindi mette a confronto in una sfida inedita il passato e il futuro della Casa modenese.

A Daytona abbiamo visto per la prima volta pure la Lamborghini Huracán in versione EVO2 aggiornata nelle mani del nuovo team di riferimento, Iron Lynx, che schiera le sue auto in Endurance Cup confermando anche quella delle Iron Dames. Le altre squadre pronte alla sfida sono la rientrante Grasser Racing, i vincitori del GTWC America K-Pax Racing, Vincenzo Sospiri Racing pronta a fare crescere i suoi giovani e i privati di AGS Events, Barwell Motorsport e GSM AB1 GT3 Team.

Rimanendo sempre in Italia, ma spostandoci nel varesino, ecco pronta all'esordio la Nova Race con la Honda NSX GT3 Evo costruita dalla JAS Motorsport di Arluno. La squadra capitanata da Christian Pescatori punta sulla linea verde facendo fare un salto di categoria ai Campioni del GT Italiano Sprint, Leonardo Moncini/Jacoo Guidetti, ai quali aggiunge la seconda vettura per Di Fabio/Zanotti.

Grasser Racing Team, Lamborghini Huracan GT3 EVO2 Photo by: GRT Racing Team

Altra grande attesa non può mancare per Valentino Rossi, al secondo anno nella serie, ma per la prima volta come portacolori di BMW M Motorsport, per altro in veste di pilota ufficiale. Dopo l'esordio del 2022, il 'Dottore' ha scelto di rimanere con il Team WRT e affrontare la sfida con la nuova M4 GT3, che ha già avuto modo di conoscere nelle buone uscite di Dubai e Bathurst.

Per la Casa bavarese la squadra belga è il primo riferimento dato che prenderà parte a tutti i 10 eventi stagionali, così come Walkenhorst Motorsport, mentre Rowe Racing si aggiungerà per l'Endurance Cup.

La dipartita da WRT non ha invece fermato Audi Sport, che rilancia la sua sfida con 11 R8 LMS GT3 EvoII iscritte ad entrambe le serie. Le novità sono Boutsen VDS e Comtoyou Racing, Tresor ha invece stretto un nuovo rapporto di collaborazione con Orange1 e Attempto, e il Saintéloc Junior Team è chiaramente uno di quelli da tenere d'occhio. Infine c'è anche la CSA Racing per l'Endurance Cup.

Sempre parlando di novità, in casa McLaren c'è grande attesa per vedere come andrà la 720S GT3 EVO, recentemente presentata con gli aggiornamenti che Garage 59, JP Motorsport, Optimum Motorsport e le novità 7TSIX e Sky Tempesta Racing dovranno fare fruttare tra impegni Sprint ed Endurance.

Valentino Rossi , TEAM WRT, BMW M4 GT3 Photo by: WRT Team

Stesso discorso per Porsche, al via con la nuovissima 911 GT3-R in versione 992, che abbiamo già avuto modo di vedere in quel di Daytona nel 2023. Anche per la Casa di Weissach l'impegno maggiore sarà specialmente in Endurance Cup e a difenderne i colori vedremo all'opera Dinamic GT Huber Racing, Pure Rxcing, CLRT, Car Collection Motorsport, Herberth Motorsport, Rutronik Racing e Team Parker Racing.

Infine ecco la Mercedes, pronta a difendere il suo titolo assoluto GTWC con le ormai certezze di Akkodis-ASP ed Haupt Racing Team alle quali si aggiungono GetSpeed Performance (anche con AlManar Racing), Theeba Motorsport, Madpanda Motorsport e Winward Racing.

Azione in pista Photo by: SRO

"Sono lieto di presentare le nostre liste di iscritti per il 2023, che sono evidenziate da un'eccezionale griglia di Sprint Cup. Il fatto di avere 40 vetture impegnate nella serie per la prima volta in assoluto è qualcosa di molto speciale e devo ringraziare tutti i team che hanno riposto la loro fiducia in questa stagione", ha sottolineato Stéphane Ratel, capo di SRO Motorsports Group.

"Lo schieramento della Endurance Cup mantiene lo stesso standard estremamente elevato che ci aspettiamo e so che possiamo aspettarci una griglia particolarmente impressionante alla 24 Ore di Spa. Anche se siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti durante l'inverno, il duro lavoro non si ferma qui. Ora dobbiamo rimanere umili e far sì che la stagione che i nostri concorrenti, collaboratori e tifosi si augurano sia quella che si meritano. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere queste griglie una realtà".

GTWC Europe: Elenco Iscritti Stagione 2023

GTWC Europe: Elenco Iscritti Endurance Cup

GTWC Europe: Elenco Iscritti Sprint Cup