GTWC | K-PAX pronta alla sfida Endurance con la Lamborghini

Anche la K-Pax Racing ha scelto di correre nel GT World Challenge Europe per la stagione 2023.

La squadra americana, vincitrice della serie di SRO Motorsports Group in patria negli ultimi due anni, penderà parte alle cinque gare di Endurance Cup in Classe PRO con la propria Lamborghini Huracan GT3 EVO2.

I piloti che comporranno l'equipaggio della vettura di Sant'Agata Bolognese saranno il giovane Sandy Mitchell e gli ufficiali del Toro, Marco Mapelli e Franck Perera.

"Ho corso più o meno in tutte le categoria del GTWC Europe ed è fantastico avere ora la possibilità di salire in Classe PRO per la mia carriera e dopo tutto il duro lavoro profuso in questi anni", ha commentato Mitchell.

"Conosco Marco e Franck, so che mi troverò bene con loro e penso che faremo un buon lavoro perché tutti e tre sappiamo cosa vuol dire giocare di squadra, il che sarà la nostra forza nel tirare fuori il meglio dalla vettura".

"Vogliamo essere consistenti e fare belle gare in una serie dove bisogna cogliere le occasioni quando ti si presentano, dato che è raro vedere che una o due vetture ottengano gli stessi bei risultati in tutte le corse".

"E' un campionato molto competitivo, specialmente nei primi 10-15 posti. Chiaramente la gara più attesa sarà la 24h di Spa, che ho già vinto quando ho corso in PRO-AM e Silver, dunque sarebbe stupendo riuscirci anche in PRO. K-PAX Racing è sempre stato un team in grado di andare forte e lo abbiamo visto a Spa l'anno scorso, per cui non ho dubbi che la cosa possa ripetersi nel 2023 con una bella macchina e una squadra capace a prepararla".

Il Team Principal, Darren Law, ha aggiunto: "Abbiamo già lavorato con Marco e Franck in passato, e corso contro Sandy, per cui è bello che ora si unisca al nostro programma. Non vediamo l'ora di affrontare questa sfida in Europa, dove abbiamo lasciato in sospeso qualcosa dal 2020".

"Useremo parte del nostro team statunitense unito a quello in Europa, al momento i materiali sono in spedizione e le nostre Lamborghini sono nella sede di Squadra Corse per l'installazione delle specifiche EVO2. Incrociamo le dita sperando che sia tutto pronto per il primo test al Paul Ricard, ma comunque avremo il supporto pieno di Lamborghini di cui ci sarà bisogno".