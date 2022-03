GTWC | Jean-De Pauw coppia Sprint della Ferrari di AF Corse

Carica lettore audio

Cambio di squadra per Pierre-Alexandre Jean ed Ulysse De Pauw, che continueranno a fare coppia in Sprint Cup nella stagione 2022 del GT World Challenge Europe.

Dopo aver preso parte alla serie con la Bentley Continental della CMR Motorsport fino alla scorsa stagione, il francese e il belga approdano in AF Corse.

Ad attenderli c'è la Ferrari 488 #21 della squadra piacentina, con la quale i due daranno l'assalto alla Silver Cup.

#7 Inception Racing McLaren 720S GT3 Photo by: SRO

Queste non sono le uniche novità degli ultimi giorni, perché dopo i test collettivi del Paul Ricard diversi team hanno definito i propri equipaggi.

La Garage 59, che torna alla McLaren, ha scelto Miguel Ramos, Henrique Chaves ed Alexander West per condurre la 720S in Classe Pro-Am dell'Endurance Cup.

Ramos sarà impegnato anche in Sprint Cup assieme a Dean MacDonald, mentre i loro compagni d'avventura dall'altra parte dei box saranno Manuel Maldonado e Nicolai Kjærgaard, in attesa di scoprire l'ultimo concorrente per la serie Endurance.

Sempre con la McLaren c'è anche la Inception Racing del duo Brendan Iribe-Ollie Millroy, il quale avrà come compagno di equipaggio Frederik Schandorff per l'Endurance Cup.

#27 Leipert Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo Photo by: SRO

Passando invece alle Lamborghini, Jordan Witt andrà a condividere il volante della Huracan #27 di Leipert Motorsport assieme a Brendon Leitch e Dennis Fetzer nelle gare di durata, mentre Isaac Tutumlu e Gerhard Tweraser in Sprint Cup saranno portacolori della GSM Novamarine con l'auto del Toro.

In casa Saintéloc Junior Team sono state definite le formazioni delle Audi R8 LMS GT3 iscritte alle Classi PRO (#25) e Silver Cup (#26).

Sulla prima Patric Niederhauser sarà affiancato da Aurélien Panis negli eventi Sprint, e da Christopher Mies e Lucas Légeret per quelli Endurance.

Panis viene spostato sulla seconda in queste ultime gare con César Gazeau e Nicolas Baert; il belga era già stato annunciato qualche settimana fa come novità del team e in Sprint Cup dividerà l'impegno con Gilles Magnus, reduce da due anni nel FIA WTCR.

Infine anche la Herberth Motorsport ha pronta la line-up per l'avventura in Classe Gold dell'Endurance Cup. La Porsche 911 GT3-R sarà per Ralf Bohn, Alfred e Robert Renauer.