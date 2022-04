GTWC | Imola: pole position all'Audi-WRT, la R8 di Rossi è 15a

Carica lettore audio

E' l'Audi #32 del Team WRT a timbrare la Pole Position al termine delle Qualifiche del GT World Challenge Europe, che oggi pomeriggio inaugura la stagione 2022 dell'Endurance Cup con la 3h di Imola.

Prove tiratissime che hanno visto Vanthoor/Van Der Linde/Weerts portare la R8 LMS al comando ottenendo un tempo medio di 1'40"322 nelle tre manche andate in scena sotto un cielo plumbeo e minaccioso di pioggia. Fra l'altro grande rischio per Weerts, che in Q3 è finito nella ghiaia ponendo fine anticipatamente alle prove.

La prima fila è tutta per i Quattro Anelli, dato che al secondo posto si piazzano Legéret/Niederhauser/Mies con la R8 #25 di Saintéloc Racing, staccati di appena 0"023, mentre alle loro spalle la Mercedes-AMG #88 dell'Akkodis-ASP Team (Juncadella/Marciello/Gounon) è terza, affiancata in seconda fila dall'Audi #12 del team Tresor by Car Collection (Drudi/Haase/Ghiotto).

Ottima Top5 per la McLaren #111 di JP Motorsport (Klien/Abril/Lind), precedendo la Ferrari #51 di Iron Lynx (Calado/Molina/Nielsen) e l'Audi #99 di Attempto (Schöll/Zug/Aka), in Pole Position tra i concorrenti di Classe Silver.

Fra i primi 10 ci sono infine la Aston Martin #95 di Beechdean AMR (Thiim/Sorensen/Martin), la BMW #98 della Rowe Racing (Catsburg/Farfus/Yelloly) e la McLaren #38 della Jota (Wilkinson/Kirchhofer/Bell), tutte racchiuse nello spazio di appena 0"348.

La migliore delle Porsche è quella #54 di Dinamic Motorsport (Cairoli/Bachler/Ledogar), dodicesimi con dietro la Lamborghini #63 di Bortolotti/Aitken/Costa (Emil Frey Racing) e la Ferrari #71 di Fuoco/Rigon/Serra (Iron Lynx).

Valentino Rossi ha invece concluso assieme a Frédéric Vervisch e Nico Müller con un 15° posto assoluto (14° PRO) a mezzo secondo dalla vetta.

In Gold Cup il primato è della Mercedes #57 di Auer/Ferrari/Liebhauser (Winward Racing), mentre la Pro-Am viene comandata da Bertolini/Machiels/Costantini sulla Ferrari #52 di AF Corse.

GTWCE Endurance Cup - Imola: Qualifiche