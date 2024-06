GTWC-IGTC | Confermate Monza e Misano con cambio data nel 2025

SRO Motorsports Group ha pubblicato i calendari della stagione 2025 di GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge.

Per quanto riguarda la serie europea riservata alle GT3, non ci sono grossissime novità, ma alcuni cambi di date rispetto al passato, come ad esempio quelle dei round di Monza e Misano.

La tappa brianzola viene spostata nuovamente e trova collocazione nella prima domenica di giugno come appuntamento di Endurance Cup, mentre in Romagna si torna a correre in piena estate, il terzo weekend di luglio, sempre come gara Sprint.

Come avvenuto in questa stagione, la partenza - preceduta dai test collettivi del Prologo - avverrà al Paul Ricard a metà aprile, per poi andare a Brands Hatch per la prima gara Sprint dell'anno, dopo la quale avremo Zandvoort.

Monza sarà un antipasto alla mitica 24h di Spa, ancora messa a fine giugno e con sospiro di sollievo visto che l'IMSA ha nuovamente spostato la data di Watkins Glen per motivi televisivi, altrimenti concomitante.

Dopo Misano c'è la sosta estiva, dato che al Nurburgring si andrà a correre a fine agosto, poi trasferimento in Spagna per Valencia a settembre e Barcellona in ottobre.

Rimane invece un ultima casella da riempire per quanto riguarda la corsa conclusiva: alla conferenza stampa annuale tenutasi a Spa-Francorchamps, alla quale era presente anche Motorsport.com, Stéphane Ratel ha dichiarato che sono state opzionate due date, in attesa di capire come andrà l'evento di Jeddah.

Se in Arabia Saudita avremo una promozione, allora si replicherà l'evento a novembre del prossimo anno, altrimenti se ne troverà uno sostitutivo in Europa a fine ottobre.

GTWC EUROPE - Calendario 2025

10-11 marzo: Prologo al Paul Ricard

11-13 aprile: Paul Ricard (Endurance Cup)

2-4 maggio: Brands Hatch

13-14 maggio: Prologo 24h di Spa

16-18 maggio: Zandvoort

30 maggio-1 giugno: Monza (Endurance Cup)

26-29 giugno: 24h di Spa (Endurance Cup)

18-20 luglio: Misano

29-31 agosto: Nurburgring (Endurance Cup)

19-21 settembre: Valencia

10-12 ottobre: Barcellona

24-26 ottobre/20-22 novembre: TBC

Atmosfera notturna Foto di: Audi Communications Motorsport

IGTC: torna Suzuka nel calendario da 5 eventi

Per quanto riguarda l'Intercontinental GT Challenge, come già annunciato da alcune settimane sarà la 12h di Bathurst a dare il via alle danze il primo weekend di febbraio, con anticipo rispetto agli ultimi anni e tornando ad una data più tradizionale con il passato.

Confermata anche la grandiosa 24h del Nurburgring in una 'doppia' sfida che prevede non solo il Nordschleife il 20-22 giugno, ma anche la 24h di Spa esattamente sette giorni dopo. E per condire il tutto, aggiungiamo che queste due manifestazioni si terranno proprio dopo la 24h di Le Mans.

Assente dagli anni del Covid, c'è invece il graditissimo ritorno di Suzuka con una 1000km che dovrà essere fissata in un fine settimana di settembre, per poi concludere la stagione ad ottobre ad Indianapolis con la 8h.

IGTC - Calendario 2025

31 gennaio-2 febbraio: 12h di Bathurst

20-22 giugno: 24h del Nurburgring

26-29 giugno: 24h di Spa

TBC settembre: 1000km di Suzuka

2-4 ottobre: 8h di Indianapolis