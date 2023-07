GTWC-IGTC | Calendari 2024: novità Jeddah e N24, ok Misano-Monza

SRO Motorsports Group ha presentato a Sa-Francorchamps i calendari della stagione 2024 e fra gli appuntamenti ci sono alcune novità piuttosto importanti.

Andando per ordine, l'Intercontinental GT Challenge dal prossimo anno non avrà più in elenco la 9h di Kyalami, ma la bella notizia è l'ingresso della 24h del Nurburgring fra le quattro gare che compongono la lista della serie.

L'inizio è previsto come al solito con la 12h di Bathurst il 17-18 febbraio, seguita appunto dalla tappa sul Nordschleife - che qualche giorno fa aveva annunciato lo spostamento al fine settimana dell'1-2 giugno per evitare concomitanze con altri eventi GT3.

A seguire viene confermata la 24h di Spa il 27-30 giugno, con gran finale che toccherà stavolta alla 8h di Indianapolis del 5-8 ottobre, concludendo così con qualche mese di anticipo rispetto al solito la serie.

Un altro annuncio importante riguarda l'accordo con la FIA per la gestione della GT World Cup di Macao, grazie ad una firma triennale tra l'azienda di Stéphane Ratel e la Federazione Internazionale per il round del 18-19 novembre.

SRO continuerà poi a seguire anche la Asian Le Mans Series, pronta ad inserire una quinta gara in elenco. Si comincia con la doppia a Sepang il 2-3 dicembre, poi si vola a Dubai il 4 febbraio, mentre la settimana seguente altro doppio appuntamento sul tracciato di Abu Dhabi.

Venendo quindi al GT World Challenge Europe, la stagione 2024 comincerà dal Paul Ricard con il Prologo del 5-6 marzo e dopo un mese la 1000 Km di Le Castellet aprirà le danze di Endurance Cup.

A seguire doppia tappa Sprint a Brands Hatch e Misano in maggio, poi 24h di Spa a fine giugno (preceduta come sempre dai test collettivi), e nuovo appuntamento Sprint ad Hockenheim.

A fine luglio si va al Nurburgring per il nuovo appuntamento di Endurance Cup, Magny-Cours ospita la Sprint a fine agosto. A seguire ancora Italia con la 3h di Monza di metà settembre, gran finale Sprint in quel di Barcellona ad ottobre e grande novità er l'Endurance Cup, che chiuderà la stagione a metà novembre a Jeddah.

INTERCONTINENTAL GT CHALLENGE - CALENDARIO 2024

16-18 febbraio: 12h di Bathurst

30 maggio-2 giugno: 24h del Nürburgring

27-30 giugno: 24h di Spa

4-6 ottobre: 8h di Indianapolis

GT WORLD CHALLENGE EUROPE - CALENDARIO 2024

6-7 aprile: Paul Ricard (Endurance)

4-5 maggio: Brands Hatch (Sprint)

17-19 maggio: Misano (Sprint)

27-30 giugno: 24h di Spa (Endurance)

19-21 luglio: Hockenheim (Sprint)

27-28 luglio: Nurburgring (Endurance)

23-25 agosto: Magny-Cours (Sprint)

21-22 settembre: Monza (Endurance)

11-13 ottobre: Barcellona (Sprint)

21-23 novembre: Jeddah (Endurance)