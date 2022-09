GTWC | Hockenheim: Team WRT in Pole, l'Audi di Rossi in Top10

Carica lettore audio

Il Team WRT conquista la Pole Position per la 3h di Hockenheim, penultimo round del Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS - Endurance Cup che si terrà a partire dalle ore 15;00 di oggi pomeriggio.

Con il tempo medio di 1'37"478, Weerts/Vanthoor/Van Der Linde hanno svettato con la loro Audi R8 LMS #32 al termine delle tre sessioni di Qualifica andate in scena sotto un bel sole, con i tre capaci di siglare il miglior crono in ciascuna manche.

Al secondo posto, staccati di 0"138, si piazzano Rovera/Rigon/Fuoco con la Ferrari 488 #71 preparata dalla Iron Lynx, ricordando che il varesino è stato spedito in Germania al posto dell'indisponibile Daniel Serra per dare una mano ai due compagni di squadra a vincere il titolo.

La seconda fila dello schieramento vede al terzo posto la Lamborghini Huracan #63 della Emil Frey Racing condotta da Bortolotti/Aitken/Costa, staccati di un paio di decimi dalla vetta e per un soffio davanti all'Audi #12 della Tresor by Car Collection nelle mani di Haase/Drudi/Ghiotto.

Top5 per gli ottimi Klien/Abril/Lind sulla McLaren #111 di JP Motorsport, seguiti dall'Audi #25 di Mies/Niederhauser/Legeret e dall'altra Ferrari di Iron Lynx, la #51 di Calado/Molina/Nielsen.

Con l'ottavo tempo assoluto, Simmenauer/Goethe/Neubauer piazzano l'Audi #30 del Team WRT davanti a tutti in Silver Cup, dove il secondo posto è di Lappalainen/Wishofer/White con la Lamborghini #14 di Emil Frey Racing e il terzo di Maldonado/Kjaergaard/Macdonald al volante della McLaren #159 della Garage59, rispettivamente al 12° e 13° posto generale.

La Top10 invece viene completata da Engel/Stolz/Schothorst (#2 GetSpeed Performance), i migliori degli equipaggi Mercedes, e dall'Audi #46 di Valentino Rossi, Nico Müller e Frédéric Vervisch.

Della formazione del Team WRT il miglior crono lo ha ottenuto il belga, primo a scendere in pista e 3° nella Q1 con il tempo di 1'37"735, mentre in Q2 lo svizzero ha girato in 1'38"002 terminando 12°. Il 'Dottore' vede cancellato un tempo per track-limits non rispettati e ottiene un 1'38"025 (a quasi 0"7 dal primato di Weerts in quel momento), ma ritrovandosi 24° nel complesso.

Solo 14a la Mercedes-AMG #88 dell'Akkodis ASP con sopra Juncadella/Marciello/Gounon.

In Classe Gold Cup il primato lo stacca la Porsche #911 di Herberth Motorsport (Bohn/A.Renauer/R.Renauer) con un buon margine sulla McLaren #7 di Millroy/Iribe/Schandorff (Inception Racing) e l'Audi #33 del Team WRT (Tomita/A.Robin/M.Robin).

In PRO-AM svetta la McLaren #188 di Garage 59 (West/Ramos/Chaves) davanti alla Ferrari #52 di AF Corse (Bertolini/Costantini/Machiels) e alla Mercedes #20 di SPS Automotive Performance (Loggie/Pierburg/Baumann).

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Medio Q1 Q2 Q3 1 32 Pro Cup Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Charles Weerts Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.478 1:37.625 1:37.480 1:37.329 2 71 Pro Cup Alessio Rovera, Davide Rigon, Antonio Fuoco Iron Lynx Ferrari 488 GT3 1:37.616 1:37.659 1:37.752 1:37.439 3 63 Pro Cup Jack Aitken, Albert Costa, Mirko Bortolotti Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:37.751 1:37.940 1:37.609 1:37.706 4 12 Pro Cup Christopher Haase, Mattia Drudi, Luca Ghiotto Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.755 1:37.982 1:37.819 1:37.466 5 111 Pro Cup Christian Klien, Vincent Abril, Dennis Lind JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:37.832 1:38.240 1:37.747 1:37.511 6 25 Pro Cup Christopher Mies, Patric Niederhauser, Lucas Legeret Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.857 1:37.942 1:37.671 1:37.959 7 51 Pro Cup James Calado, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Iron Lynx Ferrari 488 GT3 1:37.885 1:38.229 1:37.752 1:37.676 8 30 Silver Cup Jean-Baptiste Simmenauer, Benjamin Goethe, Thomas Neubauer Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.908 1:38.307 1:37.899 1:37.518 9 2 Pro Cup Maro Engel, Luca Stolz, Steijn Schothorst AMG Team GetSpeed Mercedes-AMG GT3 1:37.911 1:38.203 1:37.584 1:37.946 10 46 Pro Cup Frederic Vervisch, Nico Müller, Valentino Rossi Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.920 1:37.735 1:38.002 1:38.025 11 66 Pro Cup Markus Winkelhock, Kim Luis Schramm, Dennis Marschall Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:37.977 1:38.025 1:38.227 1:37.680 12 14 Silver Cup Konsta Lappalainen, Mick Wishofer, Stuart White Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:38.016 1:37.971 1:37.942 1:38.137 13 159 Silver Cup Vargas Manuel Maldonado, Nicolai Kjaergaard, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 1:38.045 1:39.137 1:37.528 1:37.470 14 88 Pro Cup Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Jules Gounon AMG Team AKKODIS ASP Mercedes-AMG GT3 1:38.067 1:38.125 1:38.293 1:37.783 15 54 Pro Cup Klaus Bachler, Alessio Picariello, Matteo Cairoli Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:38.101 1:37.940 1:38.427 1:37.936 16 19 Pro Cup Leo Roussel, Arthur Rougier, Giacomo Altoe Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:38.119 1:38.217 1:38.181 1:37.959 17 38 Pro Cup Rob Bell, Oliver Wilkinson, Marvin Kirchhöfer Jota McLaren 720S GT3 1:38.138 1:38.644 1:38.151 1:37.620 18 911 Gold Cup Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer Herberth Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:38.227 1:38.903 1:38.156 1:37.624 19 87 Silver Cup Casper Stevenson, Tommaso Mosca, Thomas Drouet AKKODIS ASP Team Mercedes-AMG GT3 1:38.316 1:38.442 1:38.471 1:38.037 20 26 Silver Cup Aurelien Panis, Cesar Gazeau, Nicolas Baert Sainteloc Junior Team Audi R8 LMS evo II GT3 1:38.327 1:38.494 1:38.313 1:38.175 21 99 Silver Cup Marius Zug, Nicolas Schöll, Alex Aka Attempto Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:38.339 1:38.420 1:38.696 1:37.903 22 50 Pro Cup Max Hesse, Neil Verhagen, Daniel Harper Rowe Racing BMW M4 GT3 1:38.349 1:38.438 1:38.397 1:38.212 23 777 Silver Cup Al Faisal Al Zubair, Axcil Jefferies, Fabian Schiller Al Manar Racing by HRT Mercedes-AMG GT3 1:38.363 1:38.701 1:38.298 1:38.091 24 7 Gold Cup Oliver Millroy, Brendan Iribe, Frederik Schandorff Inception Racing McLaren 720S GT3 1:38.399 1:38.439 1:39.016 1:37.744 25 188 Pro-AM Cup Alexander West, Miguel Ramos, Henrique Chaves Garage 59 McLaren 720S GT3 1:38.427 1:39.346 1:38.469 1:37.466 26 33 Gold Cup Ryuichiro Tomita, Arnold Robin, Maxime Robin Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:38.447 1:38.113 1:38.751 1:38.479 27 11 Silver Cup Thierry Vermeulen, Lorenzo Patrese, Hugo Valente Tresor by Car Collection Audi R8 LMS evo II GT3 1:38.458 1:38.797 1:38.214 1:38.363 28 563 Silver Cup Michele Beretta, Yuki Nemoto, Benjamin Hites VSR Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:38.468 1:38.889 1:38.419 1:38.098 29 98 Pro Cup Augusto Farfus, Nick Yelloly, Nicky Catsburg Rowe Racing BMW M4 GT3 1:38.490 1:38.386 1:38.388 1:38.698 30 4 Silver Cup Jannes Fittje, Jordan Love, Alain Valente Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 1:38.496 1:38.785 1:38.648 1:38.056 31 27 Silver Cup Brendon Leitch, Isaac Tutumlu Lopez, Jusuf Owega Leipert Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:38.565 1:38.864 1:38.895 1:37.938 32 5 Gold Cup Florian Scholze, Arjun Maini, Hubert Haupt Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 1:38.609 1:39.237 1:38.048 1:38.542 33 83 Gold Cup Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting Iron Dames Ferrari 488 GT3 1:38.620 1:38.479 1:39.366 1:38.017 34 31 Silver Cup Diego Menchaca, Lewis Proctor, Finlay Hutchison Team WRT Audi R8 LMS evo II GT3 1:38.652 1:38.627 1:38.163 1:39.168 35 77 Silver Cup Alex MacDowall, Sam de Haan, Patrick Kujala Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:38.658 1:38.459 1:39.051 1:38.465 36 57 Gold Cup Jens Liebhauser, Lorenzo Ferrari, Lucas Auer Winward Racing Mercedes-AMG GT3 1:38.715 1:39.724 1:38.501 1:37.921 37 163 Silver Cup Marcus Paverud, Baptiste Moulin, Michael Dörrbecker VSR Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:38.770 1:38.534 1:38.809 1:38.967 38 93 Gold Cup Eddie Cheever, Martin Konrad, Chris Froggatt SKY - Tempesta Racing Mercedes-AMG GT3 1:38.795 1:38.883 1:39.053 1:38.451 39 52 Pro-AM Cup Stefano Costantini, Louis Machiels, Andrea Bertolini AF Corse Ferrari 488 GT3 1:38.809 1:38.625 1:39.246 1:38.558 40 10 Gold Cup Karim Ojjeh, Benjamin Lessennes, Adam Eteki Boutsen Racing Audi R8 LMS evo II GT3 1:38.858 1:40.331 1:38.146 1:38.099 41 90 Silver Cup Sean Walkinshaw, Patrick Assenheimer, Ezequiel Perez Companc Madpanda Motorsport Mercedes-AMG GT3 1:38.859 1:39.288 1:38.998 1:38.293 42 56 Silver Cup Giorgio Roda, Marius Nakken, Mikkel O. Pedersen Dinamic Motorsport Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:38.895 1:39.552 1:38.735 1:38.398 43 21 Gold Cup Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli, Alessandro Balzan AF Corse Ferrari 488 GT3 1:38.913 1:39.593 1:38.803 1:38.345 44 112 Gold Cup Maciej Blazek, Patryk Krupinski, Norbert Siedler JP Motorsport McLaren 720S GT3 1:39.034 1:39.659 1:39.174 1:38.269 45 3 Silver Cup Jeffrey Kingsley, Sebastien Baud, Valdemar Eriksen GetSpeed Mercedes-AMG GT3 1:39.065 1:39.234 1:39.337 1:38.626 46 91 Gold Cup Alex Malykhin, Ayhancan Guven Allied Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:39.077 1:39.656 1:38.279 1:39.298 47 20 Pro-AM Cup Ian Loggie, Valentin Pierburg, Dominik Baumann SPS automotive performance Mercedes-AMG GT3 1:39.140 1:39.957 1:39.449 1:38.014 48 22 Silver Cup Dominik Fischli, Patrik Matthiesen, Joel Sturm Allied Racing Porsche 911 GT3-R (991.II) 1:39.577 1:40.393 1:40.033 1:38.307 49 8 Gold Cup Nicolas Gomar, Loris Cabirou, Mike Parisy AGS Events Lamborghini Huracan GT3 Evo 1:39.793 1:41.232 1:38.973 1:39.174