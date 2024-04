GTWC | Grande Pole-Ricard per il super trio Lamborghini Iron Lynx

La Lamborghini festeggia la prima Pole Position della stagione 2024 del GT World Challenge Europe grazie alla super prestazione ottenuta nelle Qualifiche del Paul Ricard da Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli e Matteo Cairoli.

Sul tracciato di Le Castellet il trio della Huracan GT3 EVO2 #63 preparata dalla Iron Lynx ha siglato un tempo medio di 1'53"027, specialmente grazie al trentino e al comasco, mentre Caldarelli ha sofferto il traffico della Q1 nella quale una bandiera rossa esposta a metà dei 15' a disposizione (per una collisione tra due vetture) ha costretto tutti a spingere nel gran caos finale.

Benissimo anche Heinrich/Guven/Boccolacci con la Porsche #22 di Schumacher-CLRT che centrano il secondo posto a +0"187, mentre in terza posizione c'è la Mercedes #2 di Schiller/Stolz/Gounon (GetSpeed), capaci di beffare la Lamborghini #163 di Mapelli/Engelhart/Perera dopo che il trio di GRT era stato a lungo a giocarsela per la prima fila.

#63 Iron Lynx, Lamborghini Huracan GT3 EVO2: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

In Top5 troviamo anche la BMW #998 di Rowe Racing nelle mani di Hesse/Harper/Farfus, che si tiene dietro per un soffio quelle del Team WRT condotte da Marciello/Martin/Rossi (con 'Lello' a fare la differenza per il trio #46) e Vanthoor/Weerts/Van Der Linde (#32).

Dietro alle M4 ci sono due McLaren della Garage 59 e l'ottavo posto della classifica generale è per la #188 di Prette/Cottingham/Smalley che va in Pole in Classe Bronze, seguita dai compagni PRO Gamble/Macdonald/Goethe e dalla BMW #98 della Rowe Racing affidata a Wittmann/Yelloly/Eng che completa la Top10 a +0"654 dai leader.

La migliore delle Ferrari è la 296 #51 di AF Corse-Francorchamps Motors guidata da Rovera/Rigon/Pier Guidi, anche se il traffico della Q1 ha influito parecchio nella prestazione del varesino. I loro compagni della #71, Neubauer/Abril/Vidales non vanno invece oltre il 27° posto ad 1"2 dalla vetta, in una classifica come sempre piuttosto corta.

#46 Team WRT, BMW M4 GT3: Maxime Martin, Raffaele Marciello, Valentino Rossi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Per completare il discorso Bronze Cup, la seconda posizione va Cheever/Froggatt/Hui con la Ferrari #93 di Sky-Tempesta Racing, battendo la Porsche #97 di Rutronik Racing (Marschall/Hartog/Blattner).

In Classe Silver Cup è tris per le Mercedes condotto dalla #90 di Madpanda (Perez Companc/Assenheimer) in Pole con dietro la #57 di Caresani/Arrow/Sathienthirakul (Winward Racing) e Panis/Meyuhas/Gazeau con la #10 di Boutsen VDS.

Infine in categoria Gold Cup ad avere la meglio è la Mercedes #777 di AlManar con Grenier/Baumann/Al Zubair, seguita dalle Audi di Saintéloc Racing (#25 Pla/Magnus/Evrard) e CSA Racing (#111 Rougier/Carton/Eteki).

La partenza della 3h del Paul Ricard è prevista per le ore 15;00.

GTWC - Paul Ricard: Qualifiche