GTWC | Galbiati sale sull'Audi di Tresor-Attempto

L'avventura sarà a bordo dell’Audi R8 del Team Tresor Attempto Racing nella classe Bronze, dove Galbiati è il pilota Silver, Dylan Pereira il Gold e Andrey Mukovoz il Bronze.

La prima uscita stagionale sarà sul circuito di casa a Monza nel weekend del 22-23 aprile, dove si consumerà la gara di tre ore. Un impegno importante nella serie GT di SRO Motorsports Group ed iniziare su una pista che già il lombardo conosce, potrebbe portare un piccolo vantaggio.

Per Galbiati si tratta del secondo appuntamento stagionale, dopo l’ottima prestazione in quel del Mugello con la Porsche 992 GT3 Cup del Team di Enrico Fulgenzi, per la 12H del Mugello by Creventic.

Un fine settimana sicuramente impegnativo, la lunga griglia di partenza conferma la qualità del campionato, ma allo stesso tempo sarà importante partire più avanti possibile. Comincia così la nuova avventura di Kikko Galbiati con la vettura dei Quattro Anelli nel tempio della velocità di Monza.

Audi R8 LMS GT3 EVOII, Tresor Attempto Racing\

"Sono felice di questo accordo, mi rende orgoglioso per il lavoro svolto fino ad ora - afferma Galbiati - Sarà una stagione molto impegnativa, la griglia di partenza parla chiaro, tante vetture e soprattutto piloti e team di spessore".

"Ringrazio il Team Tresor Attempto Racing per l’opportunità, insieme a loro e ai compagni di squadra, lavoreremo al meglio per portare a casa il miglior risultato possibile. Ringrazio e i miei partner che mi supportano da sempre".

"Non vedo l’ora di cominciare, sono carico più che mai e spero di dare un contributo per la vittoria finale, in quanto chi vincerà la Bronze Cup avrà la possibilità di partecipare alla 24h di Le Mans 2024".