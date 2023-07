GTWC | Fulmine Cairoli, prima SuperPole Porsche alla 24h di Spa

Un Matteo Cairoli formato Superpole regala la prima partenza al palo assoluta alla Porsche per la 24h di Spa-Francorchamps, coi protagonisti del GT World Challenge Europe ed Intercontinental GT Challenge che si sono giocati la Pole Position sotto un bel sole che splende sulle Ardenne.

L'unico fastidio per la sessione ordierna è arrivato dal vento che sta soffiando da questa mattina, cosa che non ha impedito al comasco di Huber Motorsport di girare in 2'16"880 con la sua 911 #20, addirittura accontentandosi del primo giro e abortendo il secondo a disposizione per via di un paio di errori.

Fra i Top20 emersi dalle ostiche Qualifiche di giovedì sera sono emersi parecchi equipaggi delle varie categorie, con tante sorprese dettate dalla pioggia arrivata dopo la Q1 che ha messo in difficoltà in parecchi.

Questo ha dato modo a Cairoli di essere anche il primo delle formazioni Bronze, precedendo in un duello tutto italiano il solito velocissimo Alessio Rovera, capace di portare l'unica Ferrari presente in questa sessione in prima fila.

L'alfiere di Maranello è secondo per 0"116 con la 296 GT3 #51 e si tiene dietro la Porsche #911 di Klaus Bachler (Pure Rxcing), protagonista di un errore alla 'Paul Frère' nel secondo giro lanciato che gli ha impedito di ambire almeno alla prima fila, ma risultando secondo dei Bronze.

L'ottimo Franck Perera è il più rapido dei piloti PRO con la Lamborghini #6 di K-Pax, ottenendo il quarto tempo e vicinissimo aalla Top3, seguito in scia dalla McLaren #5 di Optimum Motorsport che Dean Macdonald mette in prima posizione in Gold Cup.

Altro PRO delle prime posizione è Ricardo Feller con l'Audi #40 di Tresor Orange 1, che da sesto si tiene dietro la Lamborghini #58 di Fabrizio Crestani (GRT) - poleman di Silver Cup - e la Porsche #44 di Frédéric Makowiecki (CLRT), terzo Bronze Cup.

Le Audi di Kelvin Van Der Linde (#17 Scherer Sport HX) ed Aurélien Panis (#9 Boutsen VDS) completano la Top10 tenendosi alle spalle la #12 di Lucas Legeret (Comtoyou Racing).

Doriane Pin si ferma invece al 12° crono al volante della Lamborghini #83 delle Iron Dames, precedendo l'Audi di Frédéric Vervisch (#11 Comtoyou) e le Porsche di Julien Andlauer (#92 Manthey EMA) e Robert Renauer (#91 Herberth Motorsport).

Prove opache per le due Mercedes presenti nel lotto: la #999 di Maro Engel (GruppeM Racing) è 16a, la #79 di Arjun Maini (HRT) 18a, divise dalla Porsche #23 di Earl Bamber (Grove Racing).

Chiudono in decima fila le Lamborghini #78 della Barwell Motorsport, che centra la Pole in PRO-AM con Dennis Lind, e #60 di VSR affidata a Marcus Paverud.

La giornata di oggi prevede ancora un breve Warm-Up in serata, poi ci si riposa e prepara per il via della 24h, previsto sabato alle ore 16;30.

Pos # Classe Piloti Team Auto Tempo Distacco 1 20 Bronze Cup Antares Au, Tim Heinemann, Jannes Fittje, Matteo Cairoli Huber Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 2:16.880 2 51 Pro Cup Alessio Rovera, Robert Shwartzman, Nicklas Nielsen AF Corse - Francorchamps Motors Ferrari 296 GT3 2:16.996 0.116 3 911 Bronze Cup Alex Malykhin, Joel Sturm, Marco Seefried, Klaus Bachler Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) 2:17.232 0.352 4 6 Pro Cup Sandy Mitchell, Marco Mapelli, Franck Perera K-Pax Racing Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:17.243 0.363 5 5 Gold Cup Sam de Haan, Tom Gamble, Charlie Fagg, Dean Macdonald Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 2:17.249 0.369 6 40 Pro Cup Ricardo Feller, Mattia Drudi, Dennis Marschall Audi Sport Tresor Orange 1 Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:17.293 0.413 7 58 Silver Cup Fabrizio Crestani, Sam Neary, Gerhard Tweraser, Ricky Capo GRT Grasser Racing Team Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:17.365 0.485 8 44 Bronze Cup Clement Mateu, Frederic Makowiecki, Hugo Chevalier, Steven Palette CLRT Porsche 911 GT3 R (992) 2:17.399 0.519 9 17 Pro Cup Luca Engstler, Kelvin van der Linde, Nicki Thiim Scherer Sport PHX Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:17.496 0.616 10 9 Gold Cup Thomas Laurent, Adam Eteki, Aurelien Panis, Alberto di Folco Boutsen VDS Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:17.530 0.650 11 12 Silver Cup Sam Dejonghe, Loris Hezemans, Lucas Legeret, Finlay Hutchison ComToYou Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:17.624 0.744 12 83 Bronze Cup Doriane Pin, Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting Iron Dames Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:17.739 0.859 13 11 Pro Cup Christopher Haase, Gilles Magnus, Frederic Vervisch Audi Sport Team Comtoyou Audi R8 LMS GT3 EVO II 2:17.784 0.904 14 92 Pro Cup Julien Andlauer, Laurens Vanthoor, Kevin Estre Manthey EMA Porsche 911 GT3 R (992) 2:17.791 0.911 15 91 Bronze Cup Ralf Bohn, Kay van Berlo, Alfred Renauer, Robert Renauer Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 R (992) 2:17.835 0.955 16 999 Pro Cup Maro Engel, Mikael Grenier, Daniel Juncadella Mercedes-AMG Team GruppeM Racing Mercedes-AMG GT3 2:17.941 1.061 17 23 Bronze Cup Stephen Grove, Brenton Grove, Anton de Pasquale, Earl Bamber Grove Racing Porsche 911 GT3 R (992) 2:17.997 1.117 18 79 Bronze Cup Sebastien Baud, Hubert Haupt, Arjun Maini, Jordan Love Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 2:18.330 1.450 19 78 Pro-AM Cup Bashar Mardini, Rob Collard, Patrick Kujala, Dennis Lind Barwell Motorsport Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:18.388 1.508 20 60 Silver Cup Baptiste Moulin, Artem Petrov, Michael Dorrbecker, Marcus Paverud VSR Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 2:19.359 2.479