GTWC | Ferrari, una rimonta gigante tanto quanto il rammarico

Il rammarico è tanto anche questa volta in casa Ferrari, con la terza tappa stagionale di Endurance Cup del GT World Challenge Europe andata in scena al Nurburgring che ha riservato ulteriori sorprese in negativo per le 296 GT3 gestite dal team AF Corse – Francorchamps Motors.

Con la grande voglia di rifarsi dopo la rocambolesca sconfitta patita alla 24h di Spa-Francorchamps, le Rosse al Nurburgring avevano tutte le carte in regola per essere protagoniste, ma già dalle Qualifiche qualcosa non ha funzionato a dovere proprio nell'ultima fase di attacco al miglior crono.

Dopo i turni di Alessio Rovera e Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi è salito sulla #51 carico per fare il suo giro, ma appena ha lasciato la sua piazzola è venuto a contatto con la BMW #46 di Valentino Rossi che, partendo dal box a fianco alla sua sinistra, aveva già imboccato la corsia di accelerazione; la botta ha mandato la Ferrari contro la Aston Martin del team Comtoyou (e un meccanico della squadra belga è stato trascinato via, riportando miracolosamente solo una contusione ad un polso) e ritrovandosi con il paraurti malmesso.

Questo, oltre a procurare una multa da 1000€ per 'Unsafe Release' alla compagine piacentina, ha impedito al piemontese di fare il proprio giro e quindi il trio è dovuto scattare dal 48° posto in griglia per la 3h. Qui Rovera ha dato sfoggio della sua immensità da combattente con il coltello tra i denti, evitando guai e risalendo con rabbia la china guadagnando la 15a piazza prima di lasciare il volante a Rigon e Pier Guidi, i quali hanno completato il recupero lottando nel gruppo dei più veloci fino ad agguantare un ottavo posto che ovviamente grida vendetta.

#51 AF Corse - Francorchamps Motors, Ferrari 296 GT3: Alessio Rovera, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

“Devo dire che, date le circostanze, il risultato di oggi è come una vittoria per noi considerando l’incidente in pit-lane in qualifica che non ci ha permesso di fare la Q3, costringendoci a partire dal fondo", commenta Rovera.

"Siamo partiti quindi con la speranza di entrare in Top10 e ottenere dei punti importanti per il campionato: abbiamo centrato l’obiettivo e siamo andati oltre. Tutto ha funzionato bene durante le tre ore e in vista di Monza il risultato del Nurburgring è davvero importante, quindi adesso non vedo l’ora di tornare in pista in campionato davanti ai nostri tifosi”.

"Dobbiamo essere soddisfatti, ringrazio tutta la squadra, che è stata perfetta, e i miei compagni Ale e Davide".

Rigon aggiunge: “La nostra è stata una gara perfetta. Al via Alessio ha guadagnato decine di posizioni permettendomi quindi di salire a bordo nella parte medio-alta della classifica e, a quel punto, Ale ha fatto del suo meglio per completare l’opera".

"Sappiamo che in questo campionato, dato il numero di team iscritti, se non parti nelle prime posizioni è impossibile vincere nell’arco di una corsa lunga solo tre ore. Ripeto, comunque, che dobbiamo essere soddisfatti, anche della prestazione della 296 GT3 che qui sull’asciutto andava forte in ogni settore”.

Pier Guidi non può che allargare le braccia: “Abbiamo fatto del nostro meglio per rimontare quante più posizioni possibili. Anche se abbiamo concluso ottavi, credo che oggi abbiamo dimostrato al meglio il potenziale di questa vettura e della nostra squadra”.

#51 AF Corse - Francorchamps Motors, Ferrari 296 GT3: Alessio Rovera, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi, #71 AF Corse - Francorchamps Motors, Ferrari 296 GT3: Vincent Abril, David Vidales, Thomas Neubauer Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

Dall'altro lato del box, la Ferrari #71 condotta da Thomas Neubauer, Vincent Abril e David Vidales si era piazzata sesta e la partenza è stata assegnata allo spagnolo, che però è stato fin troppo aggressivo in curva 1, arrivando troppo forte e finendo con il colpire la Porsche del poleman Patric Niederhauser, che a sua volta ha toccato involontariamente la Mercedes al suo fianco riportando la foratura della posteriore sinistra.

Per l'episodio è arrivata una punizione di un Drive Through da scontare con conseguenti posizioni perse; Abril e Neubauer sono stati comunque veloci e alla fine è arrivata una Top10.

“Mi dispiace per la squadra, in primis, per il fatto di aver preso quel Drive Through all’inizio. Abbiamo concluso in decima posizione, ma nel corso del fine settimana, sia in qualifica che in gara, credo che abbiamo fatto un buon lavoro dimostrando il grande potenziale della nostra Ferrari”, commenta Vidales.

"In questo modo abbiamo preso il primo punto, ma ho provato sentimenti contrastanti: ero contento del ritmo che abbiamo mostrato in gara, il peccato è per la penalità, arrivata mentre stavamo comodamente al quarto posto".

"Sono anche contento di come abbiamo svolto e gestito le qualifiche in condizioni di umidità e in una pista dove la gestione del traffico non è facile. In generale, questo weekend è stato molto positivo, continuiamo a imparare e a migliorare".

"Un grande ringraziamento a tutto il team AF Corse, ai meccanici, agli ingegneri, allo staff tecnico per il duro lavoro. Mi scuso con la Porsche #96 per il contatto nel primo giro".

Neubauer dice: “Il decimo posto non è quello che avremmo sperato alla vigilia della corsa, ma abbiamo dato il massimo, anche dopo il Drive Through che abbiamo scontato all’inizio, per rimontare e assicurarci dei punti. Ora guardiamo a Monza quando torneremo in gara nella prova più attesa dal pubblico italiano: sarà emozionante competere su un tracciato iconico come quello al volante di una Ferrari”.