GTWC | Ferrari: gran lavoro sulla 296 per essere già competitiva

La Ferrari è tornata al lavoro al Paul Ricard, che ha ospitato in settimana la solita due giorni di test collettivi pre-stagionali del GT World Challenge Europe.

Il cosiddetto 'Prologo' ha visto scendere in pista le 296 GT3 della AF Corse-Francorchamps Motors che nella stagione 2024 daranno ancora una volta l'assalto all'Endurance Cup e soprattutto al successo assoluto nella prestigiosa 24h di Spa.

A Le Castellet al volante della Rossa #51 si sono messi all'opera i piloti ufficiali di Maranello, Alessandro Pier Guidi ed Alessio Rovera, che condividono il mezzo con Davide Rigon. Il piemontese e il varesino hanno messo assieme una cinquantina di tornate raccogliendo i primi dati e informazioni in vista del debutto che si terrà proprio sul tracciato francese il primo fine settimana di aprile.

#51 AF Corse-Francorchamps Motors, Ferrari 296 GT3: Alessandro Pier Guidi, Alessio Rovera, Davide Rigon Foto di: Ferrari

“Il bilancio del Prologo è senza dubbio positivo, ci siamo concentrati sulla messa a punto della vettura e non sulla ricerca della prestazione, raccogliendo molti dati", spiega Rovera.

"In vista dell’inizio del campionato siamo ottimisti e consapevoli di avere a disposizione un’ottima vettura, così come un equipaggio di alto livello completato da Ale e Davide".

"Dopo aver terminato il 2023 con una vittoria a Barcellona, l’augurio è quello di tornare quest’anno con l’obiettivo di lottare sempre per le posizioni di vertice”.

#71 AF Corse-Francorchamps Motors, Ferrari 296 GT3: Thomas Neubauer, David Vidales, Vincent Abril Foto di: SRO

Nei box del team piacentino abbiamo visto per la prima volta all'opera anche l'inedito trio della Ferrari #71: il neo-arrivato in terra emiliana, Thomas Neubauer, si è alternato per la prima volta con i nuovi portacolori di AF Corse, Vincent Abril e David Vidales, girando per 120 volte e dando il via alla loro avventura.

“Al Paul Ricard è iniziata la mia nuova avventura con Ferrari come pilota ufficiale: sono molto contento delle due giornate di test, il team ci ha messo a disposizione una 296 GT3 con la quale mi sono trovato subito a mio agio", sottolinea Neubauer.

"Sin dai primi giri in pista ho avuto ottimi riscontri dalla vettura: insieme ai i miei compagni Vincent, che conosco da molti anni, e David, abbiamo raccolto molte indicazioni preziose in vista del debutto ufficiale in gara che avverrà proprio qui, al Paul Ricard".

"Non vedo l’ora di tornare a Le Castellet a inizio aprile in quella che considero la mia gara di ‘casa’, con l’obiettivo di dimostrarci subito competitivi”.