GTWC | Ferrari e Lamborghini tra i 7 marchi per il titolo globale

Saranno sette i Costruttori che si contenderanno il titolo assoluto del GT World Challenge per la stagione 2023.

SRO Motorsports Group organizza infatti i campionati in Asia, Australia, Europa e America (oltre all'Intercontinental GT Challenge), e nelle 52 gare in programma verranno visitati 29 circuiti diversi di 12 paesi nei quattro continenti differenti sopracitati.

A rappresentare l'Italia avremo Ferrari e Lamborghini, con la Casa di Maranello che in questa prima stagione con la 296 GT3 potrà contare anche sulla 'vecchia' 488 dei team clienti, mentre a Sant'Agata Bolognese hanno rivisto profondamente la Huracan arrivando alla versione GT3 EVO2.

Valentino Rossi , TEAM WRT, BMW M4 GT3 Photo by: WRT Team

A combattere non mancherà Mercedes-AMG Motorsport, Campione in carica che dovrà difendere il proprio titolo dagli assalti dei conterranei di Audi Sport, BMW M Motorsport (per la quale c'è Valentino Rossi in azione in Europa) e Porsche Motorsport.

Infine anche la McLaren ha deciso di iscriversi contanto parecchio sulla rinnovata 720S GT3 Evo per prendere punti attraverso i vari campionati e lottare per il vertice assoluto della categoria.

"Il GT World Challenge si preannuncia forte per il 2023, con griglie al completo in Europa e Asia, oltre a una forte crescita in America e Australia", ha dichiarato Stephane Ratel, Fondatore e AD di SRO Motorsports Group.

"Si tratta di una serie globale straordinaria, pensata specificamente per i costruttori impegnati nelle gare dei team clienti, che possono dimostrare la loro forza in tutte le categorie e in tutto il mondo. Ci aspettiamo un altro anno di competizioni GT3 di alto livello".