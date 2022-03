GTWC | Entry-list 2022: 25 auto in Sprint Cup, 52 in Endurance

Carica lettore audio

La stagione 2022 del GT World Challenge Europe avrà griglie di partenza ben nutrite sia in Sprint Cup che in Endurance Cup.

22 sono infatti le macchine che vedremo sempre all'opera nei 10 eventi che la serie di SRO Motorsports organizzerà in giro per l'Europa.

Sale a 25 il numero per quanto riguarda i presenti alla sola Sprint Cup, mentre per l'Endurance Cup addirittura arriviamo a 52 macchine sulla griglia di partenza.

Naturalmente quest'ultima cifra aumenterà quando saremo all'appuntamento con la 24h di Spa-Francorchamps, che oltre ad essere un grande classico per Case e piloti, è round valido pure per l'Intercontinental GT Challenge.

#46 Team WRT Audi R8 GT3 LMS Evo: Valentino Rossi Photo by: SRO

9 sono i marchi rappresentati dalle squadre private, molte delle quali godono del supporto da parte dei reparti Corse Clienti di Ferrari, Lamborghini, Audi, BMW, Mercedes-AMG, Porsche, Aston Martin, Bentley e McLaren.

Andando nello specifico ordine dei Costruttori sopracitati, ad occuparsi delle 488 saranno solamente Iron Lynx e AF Corse, con 5 vetture del Cavallino Rampante in azione in Endurance Cup e 2 in Sprint Cup.

Le Huracan, la maggior parte delle quali in Endurance, sono quelle di GSM Novamarine, Emil Frey Racing, Barwell Motorsport, AGS, Vincenzo Sospiri Racing e Leipert Motorsport.

Tante anche le Audi, fra le quali spicca ovviamente la R8 LMS #46 dell'esordiente Valentino Rossi, seguito dal Team WRT e 'collega' di Saintéloc Racing, Attempto Racing, Tresor by Car Collection e Boutsen Racing.

#14 Emil Frey Racing Lamborghini Huracan GT3 Evo Photo by: SRO

In casa BMW grande curiosità per l'esordio della nuova M4 GT3 nelle mani degli uomini di Rowe Racing, che ne porteranno due al via della Classe PRO dell'Endurance Cup.

Folto gruppo di Mercedes-AMG con le formazioni di AKKA ASP, Haupt Racing Team, Winward Racing, GetSpeed Performance, SPS Automotive Performance, Madpanda Motorsport e la novità Sky Tempesta Racing, che dopo anni di Ferrari ha cambiato auto.

Rimanendo in Germania, a Weissach invece hanno pronte le 911 GT3-R per Dinamic Motorsport, Allied Racing ed Herberth Motorsport.

Andando nel Regno Unito, solo due le Aston Martin Vantage al via, col rientro del team Beechdean AMR nella serie per correre l'Endurance Cup.

Per Bentley c'è solamente la rappresentanza della Continental GT3 di CMR Motorsport in Endurance Cup, mentre McLaren conterà sulle 720S di Garage 59, Jota, JP Motorsport ed Inception Racing.

#51 Iron Linx Ferrari 488 GT3 Photo by: SRO

"Sono molto felice di presentare elenchi iscritti così competitivi e diversi per la stagione 2022 - ha detto il Capo di SRO, Stéphane Ratel - Siamo lieti di avere 25 auto confermate per la Sprint Cup, mentre la Endurance Cup è tornata al suo meglio con più di 50 vetture e molti equipaggi forti".

"Con diverse formazioni ancora da confermare, ci aspettano grandi numeri a competere in ogni Classe, ma penso che possiamo già dire che la Gold Cup è stata un'aggiunta di grande successo nell'Endurance, mentre la griglia della Silver Cup è cresciuta ancora".

"Sono orgoglioso che questa serie continui ad attirare griglie così forti e consistenti, nonostante le difficoltà degli ultimi due anni. Ora, con queste entusiasmanti entry-list e l'arrivo di Valentino Rossi, non vediamo l'ora di accogliere di nuovo il pubblico in tutti i nostri eventi nel 2022. Non vediamo l'ora di essere ad Imola per goderci oltre 50 auto in pista".

GT World Challenge Europe: Entry List Stagione 2022

GT World Challenge Europe: Entry List Sprint Cup

GT World Challenge Europe: Entry List Endurance Cup