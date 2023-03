GTWC | Due Mercedes per la Winward Racing in Endurance Cup

Carica lettore audio

La Winward Racing raddoppia l'impegno per la stagione 2023 del GT World Challenge Europe e schiera due Mercedes al via dei cinque round di Endurance Cup.

La squadra americana prosegue quindi il binomio con la Stella di Stoccarda e i piloti scelti per questa avventura sono già pronti per salire sulle rispettive AMG GT3.

La #57 vedrà al volante Russell Ward, Philip Ellis ed Indy Dontje per dare l'assalto alla Classe Gold, mentre sulla #157 c'è il trio formato da David Schumacher, Marius Zug e Miklas Born.

"Il livello del GTWC è estremamente elevato e il termine 'gare endurance' è in qualche modo fuorviante in questo contesto. Si tratta di lunghe gare sprint in cui i piloti vanno all'attacco dall'inizio alla fine", ha dichiarato il team principal, Christian Hohenadel.

"Per i nostri giovani, in particolare, l'Endurance Cup offre una piattaforma ideale per acquisire esperienza ad alto livello internazionale, compreso il momento clou della 24 Ore di Spa".