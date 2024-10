GTWC | Due Ferrari PRO confermate: "Puntiamo al rientro in IGTC"

La Ferrari sarà ancora una volta presente nel GT World Challenge Europe per la stagione 2025, con Antonello Coletta che ha confermato l'impegno ufficialmente.

Nella conferenza stampa andata in scena ad Imola al termine delle Finali Mondiali, il Capo del reparto Endurance e Corse Clienti ha prima sottolineato la bontà di quanto fatto dai propri piloti, con ben sei rinnovi svelato nel corso del weekend, e poi ribadito che il campionato di SRO Motorsports Group sarà tra quelli di spicco ove presenziare con i propri PRO ufficiali.

"Sicuramente avremo due vetture in Classe PRO, stiamo rivedendo quali potrebbero essere gli equipaggi", ha spiegato Coletta.

"Al momento non sono decisi perché dobbiamo valutare gli impegni in tutti i campionati GT3 e quali gare andranno a fare i nostri piloti ufficiali".

Conferenza stampa Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti Foto di: Federico Basile | AG Photo

Questo figlio anche del fatto che i sette impegnati nel FIA WEC con le 499P #50, #51 e #83 a volte vengono pure chiamati a ricoprire ruoli multipli, affrontando stagioni lunghe ed impegnative in giro per il mondo.

Quest'anno, ad esempio, è toccato ad Alessandro Pier Guidi dividersi tra prototipo LMH e 296 GT3 nel GTWC, ma in passato pure Antonio Fuoco e Nicklas Nielsen non si erano sottratti all'impegno duplice.

Fra l'altro c'è anche chi, come il danese, ha viaggiato parecchio per prendere parte ad European Le Mans Series ed IMSA, cosa che avviene pure per Alessio Rovera e Davide Rigon.

Insomma, bisognerà fare parecchia attenzione a non rischiare di... 'bollire' i propri portacolori, scegliendo bene a cosa puntare con forza, anche perché le serie prestigiose in giro per il pianeta non mancano.

Una di queste è l'Intercontinental GT Challenge, che nel 2024 non ha avuto una Ferrari ufficialmente iscritta, ma che Coletta vorrebbe nuovamente avere tra i campionati di livello PRO nel mirino.

#51 AF Corse - Francorchamps Motors, Ferrari 296 GT3: Alessio Rovera, Davide Rigon, Alessandro Pier Guidi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

"Ci piacerebbe moltissimo avere nuovamente un ruolo primario nell'IGTC e la 12h di Bathurst certamente è fondamentale. Stiamo facendo delle valutazioni con team australiani che hanno manifestato l'interesse a correre".

"Ci auguriamo che possa concretizzarsi tutto ed è una decisione che andrà presa a brevissimo perché l'evento è subito dopo la 24h di Daytona. Siamo convinti che se riusciremo a mettere in pista una vettura PRO a Bathurst potremo poi essere presenti anche nelle successive tappe del campionato. Ancora non abbiamo la certezza matematica, ma l'intenzione è quella".

Il 2025 sarà poi il terzo anno di attività per la 296 GT3 e qualcosa sta già bollendo in pentola per poter pensare ad evoluzioni e miglioramenti, seppur attualmente non ci sia alcuna fretta visto che si tratta di un mezzo ancora relativamente giovane, con margini di crescita e dimostratosi competitivo quando messo nelle giuste condizioni.

"Ci stiamo lavorando perché non possiamo mai fermarci, come avviene con la 499P. E' una vettura alla seconda stagione di vita e completamente nuova rispetto a quelle che avevamo avuto in passato, dunque all'inizio abbiamo faticato maggiormente per riuscire a trovare un buon modo per essere competitivi, pur avendo vinto la 24h del Nurburgring nei primi mesi".

"Oggi la macchina è molto consistente e affidabile, ci sono ancora alcuni particolari da migliorare e contiamo di mettere in pista una evoluzione nei prossimi anni, ma non già dal 2025. Dipende tutto da quel vedremo nei test che possiamo fare e dalla competitività che avrà la vettura nelle prossime gare; da lì andremo a definire il pacchetto EVO".