GTWC | Due Aston Martin per il team Beechdean in Endurance

Ci saranno anche due Aston Martin al via del GT World Challenge Europe nella stagione 2022.

L'impegno è stato preso dalla Beechdean AMR, squadra inglese con sede a High Wycombe, al rientro nelle corse internazionali dopo alcuni anni e iscritta con le sue Vantage GT3 in Endurance Cup.

Il Team Principal, Andrew Howard, sarà anche il primo pilota al volante, mentre per quanto riguarda gli altri concorrenti, verranno annunciati dopo i test ufficiali che si stanno svolgendo in questi giorni al Paul Ricard.

A dare una mano ad Howard a Le Castellet ci sono Valentin Hasse-Clot e Theo Nouet, e a meno di un mese dall'inizio della stagione, a breve sapremo anche chi saranno gli altri e gli equipaggi completi.

#7 Andrew Howard/ Jonny Adam - Beechdean AMR Aston Martin Vantage GT3 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"E' fantastico poter annunciare il nostro ritorno al motorsport internazionale nel GT World Challenge Europe - dice Howard - È la prima volta che faremo correre due auto GT3 e vogliamo chiaramente essere competitivi fin dall'inizio".

"Siamo stati i primi in tutte le serie in cui abbiamo gareggiato e puntiamo seriamente al successo. Quando annunceremo i dettagli completi del programma a fine mese, sarà ben chiaro quanto siamo seri in questo progetto".