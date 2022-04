GTWC | Doppio podio e una rimonta interrotta per le Ferrari

Carica lettore audio

I secondi posti ottenuti da AF Corse nella classe Gold e in quella Pro-Am rispettivamente con Delacour-Sbirrazzuoli-Balzan e Bertolini-Machiels-Costantini, rappresentano un risultato positivo al termine della prima prova stagionale del GT World Challenge Europe disputata ad Imola.

Pro

Nella classe principale, le due Ferrari di Iron Lynx hanno chiuso in settima e ottava posizione ottenute in modalità differenti. Se per la 488 GT3 Evo 2020 #51 di James Calado, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, scattata dalla sesta posizione, la gara è stata disputata stabilmente nel gruppetto di testa, per la #71 di Davide Rigon, Daniel Serra e Antonio Fuoco le tre ore sono state condotte all’attacco e in rimonta, fino a concludere la prova nella scia dei compagni di squadra.

Le vetture di Maranello non sono state in grado di insidiare le posizioni da podio, ma sono state penalizzate dalle due Safety Car che hanno caratterizzato l’ultima ora che ha, di fatto, interrotto l’ottimo passo di gara di Calado e Fuoco impedendo un ulteriore guadagno di posizioni.

Gold

Il secondo posto della Ferrari di Alessandro Balzan, Hugo Delacour e Cedric Sbirrazzuoli rappresenta un ottimo risultato per AF Corse nella nuova categoria istituita nella serie SRO. La 488 GT3 Evo 2020 #21 è stata costretta nel finale a cedere la leadership che, invece, aveva mantenuto a lungo durante i 180 minuti di gara.

La Ferrari di Iron Dames, guidata da Sarah Bovy, è invece stata costretta al ritiro dopo un incidente nelle primissime fasi della corsa.

Pro-Am

Uno splendido sorpasso a pochi minuti dalla bandiera a scacchi ai danni della McLaren di Chavez, Andrea Bertolini ha assicurato alla Ferrari di AF Corse divisa con Louis Machiels e Stefano Costantini il secondo posto nella classe Pro-Am. Il terzetto ha sempre occupato le prime tre posizioni facendo ben sperare per il prosieguo della stagione.

#51 Iron Lynx Ferrari 488 GT3: Miguel Molina, James Calado, Nicklas Nielsen Photo by: SRO

Calado: “La gara è stata difficile per noi perché abbiamo faticato in termini di passo rispetto ai nostri rivali. In qualifica non siamo andati male: la macchina andava bene sul giro secco anche se abbiamo accusato una carenza di velocità nei confronti degli altri sui rettilinei, specialmente dalle Porsche. Speriamo che le cose possano cambiare già dalle prossime gare, altrimenti realisticamente dovremo lottare per i punti, cosa che oggi abbiamo fatto”.

Nielsen: “Abbiamo ottenuto buoni punti e tutti hanno svolto un ottimo lavoro nel corso del fine settimana. Avevamo altre aspettative ma fin dalle prime sessioni è stato evidente che ci mancava del passo rispetto ai nostri rivali. Abbiamo massimizzato le performance della vettura e, come dicevo prima, portato a casa punti importanti che saranno utili nel resto della stagione”.

Rigon: “Questa mattina il traffico è stato un problema e né io né Daniel abbiamo chiuso un giro pulito. In gara sapevamo che sarebbe stato molto difficile superare, e così è stato. Peccato perché la macchina era davvero ben bilanciata e ci mancava solo un po’ di velocità in uscita dalle curve per poter essere competitivi come gli altri. Il mio giro di rientro prima di cedere la vettura a Daniel è stato perfetto, segnando anche i miei migliori parziali, guadagnando un po’ di posizioni al pit. Sono comunque punti importanti che portiamo a casa con piacere”.

#21 AF Corse, Ferrari 488 GT3: Hugo Delacour, Cédric Sbirrazzuoli, Alessandro Balzan Photo by: AF Corse

Serra: “È stata la mia prima gara nel GT World Challenge, se si esclude qualche partecipazione alla 24 Ore di Spa-Francorchamps. Ho imparato a conoscere un po’ meglio questo campionato, le sue regole, i suoi partecipanti, dunque è stata una gara utile. Penso che avremmo potuto guadagnare qualche posizione in più ma chiudere ottavi dopo essere partiti quattordicesimi ci permette di ottenere buoni punti. Non è facile superare su questa pista, dunque alla fine va bene”.

Molina: “Una gara difficile perché ci mancava tanta velocità. Abbiamo fatto il massimo che era nelle nostre possibilità, limitando i danni e chiudendo in settima posizione. Qui l’importante era segnare punti in classifica ed è quello che abbiamo ottenuto”.