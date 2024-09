GTWC | Doppietta BMW davanti alla Ferrari nella pazza 3h di Monza

La BMW di OQ by Oman Racing trionfa in una pazza 3h di Monza, penultimo round di Endurance Cup del GT World Challenge Europe che si è risolto in una volata memorabile vinta da Jens Klingmann, Ahmad Al Harthy e Sam De Haan.

La corsa nella prima parte è stata dominata dalla Ferrari, poi un susseguirsi di episodi con incidenti e penalizzazioni hanno rimescolato l'ordine generale, consentendo alla M4 #30 preparata dal Team WRT di conquistare uno storico e insperato successo non solo a livello assoluto, ma anche in Classe BRONZE CUP.

Prima del via, fumata dalla Ferrari #71 di AF Corse-Francorchamps Motors: prima di andare in griglia era stato ravvisato un problema al collettore di scarico e il guasto è riemerso nel giro di schieramento, dunque causa tempi stretti comunque è stato necessario fare nuovi controlli al box prima di ripartire in coda al gruppo e dopo alcuni giri.

Alla partenza il poleman Alessio Rovera è un fulmine e imbocca la prima variante in solitaria, mentre dietro Lucas Auer va a stringere Mattia Drudi, che a fianco aveva Sheldon Van Der Linde e si ritrova in un sandwich che scatena il caos. Il portacolori Aston Martin-Comtoyou perde posizioni e il sudafricano del Team WRT si gira, con una serie di vetture dietro che tagliano completamente sull'erba.

Auer successivamente sarà costretto a scontare un Drive Through con la sua Mercedes #48, ma il disastro vero arriva alla 'Roggia' con una collisione multipla che mette K.O. la Porsche #80, Mercedes-Boutsen #10 e Ferrari-Kessel #74, causando inevitabilmente l'ingresso della Safety Car.

#51 AF Corse - Francorchamps Motors, Ferrari 296 GT3: Alessio Rovera, Vincent Abril, Alessandro Pier Guidi Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

La ripartenza arriva al giro 5 e Rovera comincia subito a spingere incrementando il margine sulla Porsche #22 e BMW #46, seguite dalla Porsche #96; il primo colpo di scena al 18° giro, quando Drudi è costretto a fermarsi in fondo al rettilineo per resettare la sua Vantage #7 scivolando indietro.

Al primo pit-stop, la McLaren #188 non riesce ad aprire la portiera e si deve ritirare dopo aver constatato l'enorme danno causato da un contatto al via, perdendo il primato in Classe BRONZE CUP.

Valentino Rossi sale al posto di Raffaele Marciello ed esce superando la Porsche #22 di Kévin Estre, che però ci mette pochissimo a superare il 'Dottore', salvo poi commettere un brutto errore alla 'Ascari' finendo col girarsi rovinosamente nella ghiaia; ripartito, il francese di Schumacher CLRT si ritira definitivamente nel corso della seconda ora, caratterizzata da Full Course Yellow e Safety Car a ripetizione.

La prima neutralizzazione avviene per il rallentamento della McLaren #158 al curvone 'Biassono' e qui tutti decidono per effettuare un'altra sosta; al Team WRT addirittura anticipano il cambio pilota e Rossi torna due volte ai box per dare il volante a Maxime Martin, scendendo da 2° a 5°.

La SC esce di scena al giro 49 e Vincent Abril, sostituto di Rovera, torna a spingere approfittando dei doppiati che ha alle spalle e che ostacolano i rivali. La nuova fuga del monegasco dura poco perché Jef Machiels alla prima chicane tampona rovinosamente la Lamborghini #19 di Mateo Llarena mandandola in testacoda e perdendo il cofano anteriore, sbandando al curvone 'Biassono' e fermando la propria Ferrari #52 alla 'Lesmo 1'.

#77 Haupt Racing Team, Mercedes-AMG GT3 EVO: Michele Beretta, Jusuf Owega, Arjun Maini Foto di: Paolo Belletti

Altra FCY/SC e nuovo via al giro 55, ma in questi giri si verificano nuove soste che nel finale andranno ad avere un peso specifico nell'ordine di arrivo, perché chi ha scelto di rientrare si ritrova il vantaggio di dover effettuare solamente un breve rabbocco di carburante, perdendo pochissimo tempo e tenendosi comunque dietro i rivali.

E in un finale mozzafiato è proprio la BMW #30 a superare in prima variante la M4 #32 del Team WRT condotta da Weers/Vanthoor/Van Der Linde, alle prese con l'arrembante Ferrari di Pier Guidi/Abril/Rovera. Nel turno di guida del piemontese, la 296 #51 ha continuato a volare e il ragazzo di Tortona ha davvero meritato scroscianti applausi con sorpassi da urlo e giri record per recuperare terreno, ma nell'ultimo tentativo portato a Vanthoor c'è stato un contatto che ha spinto la rossa a tagliare la curva 1-2, per cui Pier Guidi è stato costretto a cedere nuovamente il passo al belga accontentandosi di un podio che comunque rilancia l'equipaggio di AF Corse-Francorchamps Motors nella corsa al titolo.

Quarta arriva l'Audi #99 di Feller/Aka/Haase (Tresor Attempto) con dietro la BMW #46 di Rossi/Martin/Marciello (WRT) e la Mercedes #9 di Gotz/Camara/Gounon (Boutsen VDS), la migliore delle AMG GT3 visto che nel finale la #48 'Mamba' di Engel/Auer/Morad ha dovuto rientrare ai box per la sosta scendendo dal 6° al 16° posto.

La festa BMW continua con il settimo posto generale della #991 di Century Motorsport (Dennis/Leung/Sowery) che va a completare la doppietta in Classe BRONZE, dove il terzo posto invece va all'Audi #66 di Mukovoz/Hofer (Tresor Attempto), anche lei tra quelle a rientrare nel finale scendendo 11a.

#57 Winward Racing, Mercedes-AMG GT3 EVO: Daan Arrow, Tanart Sathienthirakul, Colin Caresani Foto di: Emanuele Clivati | AG Photo

In casa Porsche la migliore delle 911 alla fine è la #911 di Pure Rxcing (Bachler/Sturm/Malykhin) a iazzarsi ottava, con dietro la Mercedes #57 di Caresani/Arrow/Sathienthirakul (Winward Racing), primi in Classe SILVER CUP, mentre la Top10 assoluta viene completata dalla Lamborghini #163 di Mapelli/Perera/Pepper (GRT).

In SILVER CUP a podio vanno anche le Aston Martin di Comtoyou Racing #12 e Walkenhorst Motorsport #35 condotte da Pauwels/Baert/Øgaard e Hanafin/Robin/Leroux.

Infine la categoria GOLD CUP va alla Mercedes #77 di HRT (Beretta/Owega/Maini) che ha avuto la meglio dell'Audi #25 di Saintéloc (Pla/Evrard/Magnus) e della Aston #21 di Comtoyou Racing guidata da Lismont/Van Uitert/Clark.